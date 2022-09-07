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5.5 milyon kişi nasıl düştü icraya?

Erdoğan'ın attığı tweet aslında Türkiye ekonomisinin özeti… Ne dedi? “2 bin lira ve altındaki borçların tasfiye edilmesiyle yaklaşık 10 milyon dosya ve 5.5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacak. Hayırlı olsun.”

Aşağısında yorumlar var. Teşekkür eden, Allah razı olsun diyen… Seçim promosyonuna sevinen…

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Yaklaşık 20 yıldır ülkeyi yönetiyorsun ve yönettiğiniz ülkede 5.5 milyon vatandaş 2 bin lira ve hatta daha azını ödeyemeyecek durumda. İcra takibi ve haciz işlemine maruz…

Kadim halkımız, Anadolu irfanı bunu düşünmediği için yıllardır iktidardalar… Sadece 2 bin lira için bu hale düşenler önce oturup düşünmeliler.

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Çok tembeller ise ödeyenler neden enayi durumunda? Yok tembel değillerse milyonlarca insan neden bu durumda?

Nitekim az eğitimli kesim neden yoksul olduğunu düşünmek yerine, yardım yapanı el üstünde tutar. Zira hedef yoksulluğu bitirmek değil yoksulluğu yönetmektir. Bu yönetilen yoksulluktan amaç da din sosu kullanıp kendilerine bağımlı kitleler yaratmaktır.

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Ne oldu “çıkar cep telefonunu!” sorusu? Hani AVM'ler hınca hınç doluydu. Restoran ve kafelerde yer yoktu. Herkeste otomobillerin son modeli vardı. İş haciz işlemine kadar vardı!

Şahsımın ülkesinde ekonomi iyi gitmiyor. Devlet boğazına kadar borçlu… Şirketler borç batağında… Tamam da şahsımın vatandaşları tam olarak ne durumda? Bakın o da fena…

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İhtiyaç kredileri… Tefeci faizinin bir alt kademesi… Bankaların en sevdiği, en yüksek geliri elde ettiği borçlanma sistemi…

Nedir? Genel giderler için acil nakit ihtiyacını sağlayamıyorsan yılana sarılıyorsun… Budur işin bütün özeti… Son açıklanan verilere göre ihtiyaç kredisi kullananların sayısı tam 36.3 milyon kişi…

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Ortalama borç miktarı ise yaklaşık 35 bin lirada… Nasıl ödenecek bu krediler? Var mı öyle bir gelir artışı?

Belli ki yaktık gemileri, dönüş yok artık geri… Bu yönetim ile bırakın ekonomiyi düzeltmeyi, Afrika ülkelerine dönmezsek yine iyi!

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Gidişatımız film gibi… Kurtulmaya çalıştıkça yapılan büyük hatalarla her geçen gün batağa saplanan, acımasız zümre tarafından sömürülen bir ülkenin dramı… İnsan seyrederken kah kahroluyor kah kadere lanet okuyor. Hiçbir şey değişmiyor.

Sonuçta sistem neresinden tutarsanız tutun elinizde kalıyor. Bu işin ekonomik ve sosyal faturası gün geçtikçe ağırlaşacak. Bakalım bu sefer hangi masalı anlatacak?