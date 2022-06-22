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Bir hormonlu büyüme: BİK ve Ahlak!

BİK'in Genel Kurul üyelerinin sayısı 25 kişiydi, 36'ya çıktı. 42 oluyor. BİK yani Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyelerinin (maaşlı) sayısındaki bu büyüme hormonlu bir domatesin tatsız-tuzsuz zorlama şişmesine benziyor.

Siz de biliyorsunuz.

20 yıl önce çok okuru olan gazeteler (Hürriyet- Sabah- Milliyet) ve çok izleyicisi olan TV'ler eski patronlarının elinden çıktı, çıkarıldı, alındı, aldırıldı. Bu gazeteler, devlet bankalarından dolar kredileri açılarak, asıl işleri basın dışında, iktidar zengini holding patronlarının eline geçti. Sahip değiştirmeden önce bu gazetelerde gerçekleri dile getirdikleri için hep “muhalefet duruşlu olan” gazeteciler de yazıyordu.

Dürüst gazeteciler atıldı.

Havuz medyası doğdu.

Kalemler iktidara satıldı.

TV ekran tekeli kuruldu.

Sayısı 20'ye yakın TV ekranı, iktidar partisi liderinin haber değeri olmayan, yeni bir bilgi taşımayan, söylene söylene sakız olmuş konuşmalarını; “şimdi Cumhurbaşkanımızın konuşmasına bağlanıyoruz” diye tek elden yayına soktular. Ekran tekeli TV'leri 20 yıldır bunu yaptılar. Gazeteler de 20 yıldır iktidar borazanı oldular.

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Havuz medyası gazeteleri okur kaybetti, TV'leri izleyicilerini yitirdi. Okurlar, gerçekleri yazdığı ve iktidarın yanlışlarını korkmadan sayfalarına taşıdığı için “bunlar da hep muhalefet yapıyor… Yazacak hiç mi iyi bir şey yok…” diye küçümsenen gazetelere (SÖZCÜ lider gazete oldu) yöneldi.

Çelişkiye bak.

Toplam okur sayısı düştü.

BİK üye sayısı büyüdü.

Bu arsız çelişki hayatın normal akışına hiç uymadı. Şu sıralarda TBMM Komisyonu'ndan geçen “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” içinde bir madde eklenerek BİK Genel Kurulu üye sayısı 36'dan 42'ye çıkarılıyor.

Niçin bu büyüme?

Hangi ihtiyaçtan?

BİK, iktidarın yalan ve şişinme haberlerini yayınladıkları için okur kaybeden fakat muhasebe hileleri ile çok okuru varmış gibi gösterilen gazetelere “bol ilan” veriyor fakat okuru daha fazla ama gerçekleri yazan gazetelere karşı da “basın ahlakı dışına çıktı” gerekçesiyle ceza kesiyor.

SÖZCÜ'ye:

1 milyon TL.

KORKUSUZ'a:

730 bin TL.

Ceza kesilmiş.

Gerçekleri yazdığı için iktidarın hoşuna gitmeyen haberlerin halka duyurucusu SÖZCÜ adı “adaletin giyotini” diye anılan yargıçların kararı ile hapse tıkılmak istendi, şimdi de hormonlu büyüme şampiyonu BİK ile ekonomik çökertme hedefine alındı. Gazeteyi kapatıp gitsinler isteniyor ve bunun için de “basın ahlak yasası” eğilerek, bükülerek alet ediliyor.

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Ahlak nedir?

Ahlaksızlık nedir?

Şu örneğe bakın!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iktidar partisi AKP'li başkanın yönetiminde olduğu yıllarda bir kız öğrenci yurt dışında okumak için belediye şirketinden 155 bin Amerikan doları ve 59 bin Türk lirası burs almış. Okumuş, dönmüş iktidar partisi AKP'den milletvekili olmuş. Bu milletvekili hanım (Revza Kavakçı) sosyal medyada “İstanbul'un lüks semti Nişantaşı'nda pahalı bir restoranda yemek yerken” görüntülenmiş. Fotoğrafı var; sipariş vermiş, önünde boş tabak yemeği bekliyor. Bu lokantada bir tost 500 TL'ye (2021 yılı eylül ayı) satılıyor iddiası var. SÖZCÜ de AKP'li milletvekilinin “pahalı lokanta tercihini” haber yapmış. BİK, bu habere “basın ahlakına uymaz” diyerek SÖZCÜ'ye 5 gün ilan kesme cezası verdi. Her bir günlük ilan kesme 40-50 bin TL hakedilmiş para kaybı yaratıyor.

Hangisi ahlaksızlık?

Bu haberi yayınlamak mı?

Bu haberi gizlemek mi?

Bu habere ceza kesmek mi?

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BİK'in Genel Kurul üyelerinin sayısı 36 ama gerçekleri yazan gazetelere (en başta SÖZCÜ) ilan kesme cezası veren Yönetim Kurulu'nun 7 üyesi var: Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen (aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Politikalar Kurulu Üyesi) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz (aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı) ve diğer 5 kişi hepsi iktidara vidalı isimler. Sahte rakamlarla okur sayısını yüksek gösteren gazeteleri çok ahlaki kabul edip onlara çok bol ilan parası aktarıyorlar. Gerçekleri yazan ve en yüksek okur edinmiş SÖZCÜ'ye ise “ahlaksız yayın” yaftası vurup ilan cezası kesiyorlar.

Ahlak!

İnsanla beraber ve onun vicdanında doğdu!