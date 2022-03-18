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Oyun namusu! Seçimin şerefi!

Narkoz etkisi söndü.

Ne derse inanılır, ne yaparsa beğenilir günleri çok geride kaldı; “Ay'a 3 şeritli otoyol yapacağız, yolun geçeceği arazinin iki yanına da yüksek emsal imar izinleri vereceğiz, başardık, başarıyoruz, başaracağız. Türkiye uçacak, memlekette işsiz kalmayacak…” denildiğinde inanların oranı yüzde 70'di, bugün yüzde 25'e kadar indi.

Yalancı mı?

Yorgun mu?

Aldatıyor mu?

Kuşkular silindi.

Gerçek ortada: Soğan için ve patates için kuyruğa girildiği günleri görmüştük. Ucuz belediye ekmeği kuyrukları ve bulunamayacak korkusu sinmiş ayçiçek yağı kuyrukları ile bir hırsız gölgesi gibi gelen gece yarısı benzin zamlarından bir defalık kurtulma kuyruklarını da yaşadık.

Kimse kör değil.

Oyun namusu!

Seçimin şerefi!

Öne çıktı.

★★★

2018 seçimlerinde pusu kurulmuş; “ittifak gücü” öne çıkartılmıştı. Bu pusu döndü, kuranları vurdu.

Hatırlayın.

Arşive girin.

Yeniden okuyun.

2018'de 50+1 hedefli ittifak sistemi ile Bahçeli'nin partisine “sıfır baraj ikramı” kanun değişikliği ile sunulmuş Tayyip Erdoğan'ın ilk turda Cumhurbaşkanı seçilmesini garantiye almak, CHP ile HDP'yi birlikte davranmaya zorlayarak; milliyetçi seçmen karşısında zora sokmak, muhafazakar oylar açısından ciddi ve tutarlı bir muhalefetin ilk ateşini yakmış Saadet Partisi'ni Tayyip Erdoğan'ın yanına çekmek, İYİ Parti'yi de AKP ile birlik olmayacağına göre “baraj altında kalma tehlikesini göze alarak” seçime girmeye zorlamaktı.

8 ayaklı pusu!

Kurulmuştu.

Sadece tek ayağı tuttu: İlk turda Cumhurbaşkanı seçildi. Ancak Türkiye'nin ana siyasi damarlarında uyuşmaz, bir araya gelemez diye düşündükleri; Atatürkçü-Solcu, Milliyetçi-Muhafazakar, Doğucu İslamcı çizgilerden yeni birleşme enerjisi çıktı.

Unutuluyor.

Unutulmasın.

Türkiye'de ilk defa halkın çoğunluğunda yüksek demokrasi bilinci uç verdi; CHP seçmeninin desteği ile HDP barajı geçti, ittifak içinde ittifak desteği ile Saadet Partisi Meclis'e milletvekili soktu. CHP milletvekillerinin desteği ile İYİ Parti doğdu. Bu yeni rüzgarla; emperyalizmin Ortadoğu'da kirli haritalar yapma oyununu bozacak “Türk ve Kürt kardeşliğini kopmamacasına bir araya getirecek” tabanda kenetlenmeler oldu. Bu kenetlenme sonunda; yerel seçimlerde iktidar ittifakı başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 12 büyük şehrin yönetimini (Türkiye şehir nüfusunun yüzde 45 yaşıyor) kaybetti.

★★★

İşte şimdi de “Seçim Kanununda Değişiklik” teklifinin içine; “daha az oy alsak bile biz iktidardan gitmeyelim katakullisi” yerleştirildi. Bu katakullinin hedefi; “Tek Adamlı dönemden ibret olsun, bir daha yaşanmasın diye hesap soracağı” sözünü veren 6 partili ittifakı dağıtmak.

Devleti kullanmak.

Adaleti alet etmek.

Oyun namusu ile seçimin şerefine pusu kurmak! Muhalefet bu pusuyu halka iyi anlatır.

Boşa çıkartır.

Çünkü!

Narkoz etkisi bitti.

İstanbul seçimleri

yenilenme sırasında da Cumhurbaşkanı, forsuyla, protokolüyle, bütçesiyle, harcamalarıyla kendi partisinin propagandasını yapmıştı. Fark 13 binden 800 bine yükseldi. Yeni teklifte yine partili cumhurbaşkanına devlet imkanlarını kullanarak propaganda yapma yolu açılıyor. Halk bu kirli eşitsizliği, adaletsizliği görmez sanıyorlar.

Yanılıyorlar.

Vatandaş koyun değil!

Dürüstlük arıyor.

Eşit yarışma istiyor.

Vatandaş!

Vatandaş oldu.