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Şaka gibi: Boru döşemekte birinciyiz gazsız kaldık!

Bir değil, iki değil, beş değil, on değil… On iki yerden delindi ülke… Bu deliklerin ucuna “doğal ve sıvılaştırılmış (LNG) gaz boru hattı” bağlandı. Şaka gibi: Boru döşemede ve döşetmekte dünyada birinci ülkeyiz yine de gazsız kaldık.

6 boru hattı.

(4 ülkeye bağlı)

4 LNG hattı.

(10 ülkeye bağlı)

2 depo hattı.

(14 ülkeye bağlı)

Paradan kaçınmadık, gösterişten uzak durmadık boru hatlarını uzun, çaplarını geniş tuttuk. Şaşalı törenler düzenledik. 12 delik ve bu deliklere bağlanan boru hatları için ayrı ayrı açılışlar yaptık. Her seferinde “boru hatlarını uzun tuttuğumuzu ve deliklerle uyumlu kıldığımızı” bütün dünyaya anlattık. 12 delikten yıllık toplam akabilecek doğalgaz kapasitesini olabilecek en yüksek düzeye çıkardık.

Şaka gibi:

Yine de gazsız kaldık.

★★★

Borular çaplıydı.

Delikler uyumlu.

Anlaşmalar lokum.

Ya kullan.

Ya öde.

Kullanacağız diye “alım garantisi” verdiğimiz doğalgazı, ola ki ekonomik kriz patlar fabrikalar çalışmaz, kullanamasak bile bedelini ödeme şartına razı olduk. 20-25 yıl süreli anlaşmalar imzaladık. Büyük rüşvetler döndüğünü sağır sultan bile duydu, avantalar belgeli haber oldu. Meclis'te şiddetli “boru döşeme” ağız kavgaları çıktı. Bu yolla Avrupa'nın en pahalı doğalgazını kullanan ülke biz olduk.

Şaka gibi.

Yine de gazsız kaldık.

Rusya'dan Rus Akım, Mavi Akım, Türk Akım adlarıyla üç borudan gelen doğalgazın yıllık tüketimimizdeki payı birinci sıraya oturdu.

Rus gazı:

Yüzde 33.5.

LNG gazı:

Yüzde 31.4.

Azeri gazı

Yüzde 24.0.

İran gazı:

Yüzde 11.1.

İran'dan yola çıkıp Gürbulak giriş kapımızdan giren borudan kullandığımız doğalgaz yıllık tüketimimizin sadece yüzde 11.1 olmasına karşılık, İran gazı kesince sanki Rusya, Azerbaycan ve LNG hatlarında da kesilme olmuş gibi fabrikalar ve çevrim santralleri gazsız kaldı.

★★★

Hesaplar şaştı.

Öngörü körleşti.

Liyakat zaten yoktu.

Ehliyetsizlik zirve yaptı.

Boruların bağlandığı bazı ülkeler ile “doğalgaz anlaşmaları” yenilendi, bazıları ise yenilenmedi. 2021 yılında toplam 61 milyar metreküp doğalgaz tüketen Türkiye, 2022 yılına sadece 48 milyar metreküplük anlaşma ile girdi.

Çok para harcamıştık.

Depolar da yapmıştık.

Silivri Deposu:

3.1 milyar metreküp.

Tuz Gölü Deposu:

900 milyon metreküp.

Verilen iktidar sözü şöyleydi: 4 milyar metreküp kapasiteli 2 doğalgaz depomuz, 14 ülkeden aldığımız gazı depolayacak ve karda kışta, fırtınada Türkiye gazsız ve elektriksiz kalmayacaktı.

Depolar dolu dendi.

Depolar boş çıktı.

Bu kışa girerken 4 milyar metreküp kapasiteli depolarda sadece 1.8 milyar metreküp gaz stokumuz vardı. İran'ın huyu olmuştu, her yıl kışın çetin aylarında, bana lazım diye, gazı keserdi. Yine kesti. Şaka gibi: İran'ın toplam doğalgaz tüketimindeki payı yüzde 11 olmasına rağmen Türkiye gazsız kaldı. Çünkü depolarda gaz stoku 1.4 milyar metreküpe inmişti. Fabrikalar tatile zorlandı. Türkiye 50 binden fazla küçüklü büyüklü fabrikasının elektriğini kesme noktasına itildi ve tarihinin en derin enerji krizi ile yüz yüze geldi.

Boru ülkesi olduk.

Yine de gazsız kaldık.

Şaka gibi…

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Sık dişini Türkiye!

Bir yılda 12 ay var. BOTAŞ, 12 ayın 11'inde doğalgaza zam yaptı. Cumhuriyet tarihinin “üst üste yani kesintisiz zam yapma rekoru” kırıldı. BOTAŞ'ın zararı yine de korkunç büyüdü. 2021 yılında BOTAŞ'ın zararını kapatmak için Hazine'den 59 milyar TL aktarıldı, yetmedi torba kanunun içine gece madde sokup 32 milyar TL vergi borcu da silindi. Böylece 110 milyar TL satış geliri olan bir şirket (BOTAŞ) yılın 11 ayında zam yapmasına rağmen 91 milyar TL zarar edebilme yeteneğiyle dünya birincisi oldu. Karadeniz'de gaz bulduk. 170 kilometre çelik boru aldık. Onu da döşemeye başladık. 12 hat ve 12 delikten sonra 13'üncü hattan 13'üncü deliğe kendi bulduğumuz doğalgazımızı seçim yılı 2023'te akıtacağız diyorlar. Doğalgaz boru hattı döşenmedik vatan toprağı, depo yapmak için altını delmediğimiz göl bırakmadık. Yine de halkı ezen, sanayiciyi, seracıyı, üreticiyi artan doğalgaz maliyetini ürettiği ürüne yansıtmak zorunda bırakmayan doğalgaz ve elektrik faturası zammından kurtaramadık. Sık dişini Türkiye! Seçimlere az kaldı!