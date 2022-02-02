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Aman Allah’ım! Ne günlere kaldık?

AKP ne yapacağını şaşırdı!

Çünkü, oyları sürekli düşüyor!

Anketlerde bunu net olarak görebiliyoruz.

Sezen Aksu'yu “Dilini kopartırız” diye tehdit etmek, Sedef Kabaş'ı gece yarısı evinden alıp hapse atmak bir endişe ifadesi değil de nedir?

Şimdi de 10 yaşındaki bir çocuğu siyaset kürsüsüne çıkartıp, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu için “Hain” dedirttiler!

AKP'nin freni patladı artık!

Kim bilir daha neler neler yapacaklar?

Her gün acayip olaylara hazırlıklı olmamız lâzım!

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Siyaset kürsüsüne küçük bir çocuğu çıkartıp, daha önce ezberlettikleri sözleri tekrarlatmak iyi bir politika mıdır?

10 yaşındaki çocuğa boyundan büyük lâflar ettirerek, rakip lidere küfrettirmek, sonra da kıkır kıkır gülmek nasıl bir siyasettir?

21'inci Yüzyıl Türkiye'sinde tüm bu garip olayların Cumhurbaşkanı'nın huzurunda yapılması da tuhaftır!

2023 seçimlerine kadar kim bilir daha neler göreceğiz?

Böyle bir görüntü AKP'ye ve onu destekleyen MHP'ye yakışıyor mu?

Trabzon'daki bu sahne inanın ki, sağcı, solcu, dindar, laik demeden, aklı başında her vatandaşın tepkisine yol açtı!

E-Posta ile bana gelen mesajlarda “Aman Allah'ım, Ne günlere kaldık!” “Bu günleri de görecek miydik?” diye hayıflanan çok sayıda okurum var.

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10 yaşında bir çocuk, siyasetten ne anlar ki? Bir parti liderinin iyi mi, kötü mü olduğunu nereden bilebilir ki?

İşte böyle masum bir yavruyu siyaset kürsüsüne çıkartıp, Cumhurbaşkanı'nın huzurunda AKP propagandası yaptırmak maalesef çok yanlış bir politikadır!

O yaştaki bir çocuğu, çeşitli telkinlerle beynini yıkayarak siyasette kullanmak vahimdir, üzücüdür!

10 yaşındaki bir çocuk “Bay Kemal hain!” diye bağırtılıyor!

Belli ki, ezberletilmiş sözler… Şöyle diyor:

“Cumhurbaşkanı Amca… Cumhurbaşkanı Amca… Bay Kemal kim? O adam hain, hain… En iyi adam burada… Ona oyunuzu verin!”

Çocuk bunları söylerken çevresindeki kadınlı-erkekli grup onu gülerek izliyor.

Böyle bir olayın yalnız Türkiye'de değil, dünyada da benzeri yoktur!

Ülkemizde insanlar kin ve nefret sözleriyle ne yazık ki, karşıt kamplara bölünüyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu olaya verdiği tepki, tam bir devlet adamına yakışır soylu bir davranıştır. Büyük bir olgunlukla şöyle dedi:

“Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularınıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun.”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu olgun davranışı nedeniyle bir kez daha takdir ettim, ona büyük saygı duydum. Türkiye'ye öfkeli ve kindar değil, herkesi sevgiyle kucaklayan şefkatli liderler gerekiyor.

“Çocukların saf ve temiz yüreklerini kirletmeyin!

10 yaşında bir çocuğun siyasete âlet edilmesi siyaset dünyasında hiç hoş karşılanmadı.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu:

“Çocukların temiz yüreğini, siyasetimizin kirli sözleriyle yaralamayın! Bırakın onlar saf ve masum kalsın!” dedi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da şu görüşü paylaştı:

“Küçük çocuk, dedesi yaşında bir kişiye hakaret ediyor ve yanı başındaki büyükleri onu gülerek izliyor. Bu mu bizim ahlâkımız? Çocukları siyasete âlet etmeyin… Onların saf ve temiz yüreğini kirletmeyin.”

Bu sözleri söyleyen iki lideri de (Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu) takdir ettim. Onları kutluyorum.

GÜNÜN SÖZÜ

Dünyayı yönetenler akıl, kalem, kâğıt ve mürekkeptir!