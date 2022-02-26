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Kurdun önüne atılan kuzu!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması, “3'üncü Dünya Savaşı'nın ayak sesleri mi?” diye herkesi korkuttu.

Aklı başında hiç kimse savaş istemez!

Fakat, bazen Putin gibi gözü kara liderler dünyayı kana bularlar!

Putin'e Ukrayna'yı işgal etmesi için cesaret veren Amerika ve NATO'dur.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bile Rusya ile savaşmayacaklarını söylemesi, NATO Genel Sekreteri'nin de “Rusya ile savaşmayacağız” diye açıklama yapması, Putin'e “Git orayı işgal et” mesajı gibidir.

Bu durumda Putin, Ukrayna'yı yutmasın da ne yapsın?

Amerika başta olmak üzere tüm Batı ülkeleri, Ukrayna'yı Rusya'nın önüne atıp kendileri

yan çizdi!

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Rusya'nın, Kırım'ı ilhakından 8 yıl sonra Rus tankları yine dünyanın gözü önünde, bağımsız bir ülkeyi tanklarla ezdi, bombalarla yıktı!

Çok sayıda sivil hayatını kaybederken Batı da seyretti!

Bu işgalin ne kadar süreceğine Putin karar verecek. Çünkü Rusya'da her şeye TEK ADAM karar veriyor! Aslında birçok Rus, bundan memnun değil!

Putin'i saldırgan hale getiren Ukrayna'nın Batı'ya yaklaşması, NATO'ya üye olmak istemesidir.

Putin, gözü kara bir âşık gibi “Bana yar olmayanı yaşatmam!” diyor.

ABD ve Avrupa ülkeleri “Rusya ağır bedel ödeyecek” demekle yetiniyor. Putin ise oralı değil, bildiğini okuyor!

Amirallerden özür dilensin!

Türkiye, savaştan en çok zarar görecek ülkeler arasında ne yazık ki!

Şu anda Türkiye'nin elindeki en önemli güvence, 86 yıl önce 1936'da Atatürk'ün harika siyaseti ve öngörüsü sonucu imzalanan Montrö Antlaşması…

Montrö, Türkiye'ye, Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nda, Karadeniz'e geçişi düzenleme ve savaş halinde kapatma yetkisi veriyor.

Türkiye'yi kilit ülke durumuna getiren Montrö Antlaşması bir barış belgesidir ve Türkiye'nin can simididir.

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AKP iktidarı bir süre önce tarihi bir hata yaparak Montrö Boğazlar Antlaşması için “Yeniden ele alınıp müzakere edilebilir” diyerek tartışmaya açmıştı.

104 Emekli Amiral bunun çok yanlış olduğunu söyleyerek “Montrö'yü tartışamaya açmak Türkiye'ye büyük zarar verir. Çok kaygılıyız” diye basın açıklaması yapmışlardı.

Şimdi bu uyarı nedeniyle 104 emekli amiral “Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” yaptıkları iddiasıyla yargılanıyor.

İstenen ceza, 12 yıla kadar hapis!

Ancak… Ukrayna krizi, Amirallerin uyarılarında ne kadar haklı olduklarını gösterdi.

Bu siyasi davanın derhal düşürülüp, “Emekli amirallerden özür dilenmesi gerekir” diye düşünüyorum.

Bize de pahalıya mal olur!

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile ticaret hacmi çok büyük…

Çatışmaların devam etmesi bize pahalıya mal olur, zaten zor durumda olan ekonomimiz tamamen çöker.

Rusya'dan bize neler geliyor:

■ Doğalgaz…

■ Petrol…

■ Buğday, arpa, Ayçiçek yağı ve birçok tarım ürünü…

■ Ve çok sayıda turist…

Çatışmalar uzar da, ticaret yolları tıkanırsa büyük sıkıntılar çekeriz.

Doğalgaz ihtiyacımızın yüzde 11,1'ini aldığımız İran doğalgaz vanalarını bir hafta kadar kapantınca ne hale geldiğimizi gördük…

Rusya'dan aldığımız doğalgaz ise İran'dan aldığımızdan 3 kat daha fazla (Yüzde 33,6)

Türkiye'ye en çok turist Rusya ve Ukrayna'dan geliyor. Almanya 3'üncü sırada… Turizmde bu yılın hedefi 35 milyar dolar!

Rusya ve Ukrayna'dan turist gelmezse bu umut hayal olur!

GÜNÜN SÖZÜ

Bir sürünün üzerine atılacak kurt, onun sayısını düşünmez!