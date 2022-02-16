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Tek umut “Ortak akla” dönmek!

İktidarın millete yaptığı vaatler aklıma geliyor da, elimde olmadan gülüyorum.

Güya, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkede istikrar olacaktı, Türkiye şahlanacak, ekonomimiz dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girecekti…

Milli gelirimiz 25 bin dolara çıkacak, Ay'a, uzaya filan gidecektik… Dünya bizi kıskanacaktı!

Bunun böyle olmayacağını biliyorduk ama inananlar oldu, oy verdiler ve ‘Tek Adam Sistemi'ni getirdiler.

Ülkede “Ortak akıl” gitti, “Tek akıl” geldi!

Her şeye tek kişi karar verince Türkiye'nin dengesi bozuldu, ekonomi çöktü, fiyatlar çıldırdı!

Şimdi pahalılığı eleştiren muhalefet “Yaygara yapmakla” suçlanıyor!

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Millet ürkütücü boyutlara ulaşan fiyatlar altında pestil gibi ezilirken iktidarın “Biz halkımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz!” demesi ne kadar inandırıcı olabilir ki?

Daha nasıl ve ne kadar ezdirecekler milleti?

İnsanlar lâfa değil, ödediği faturaya, cebinden çıkan paraya bakıyor.

“Muhalefet yaygara yapıyor! Suçlu Bay Kemal'dir” diyerek kimseyi kandıramazlar!

Faturalar gerçeği söylüyor!

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İktidar bir süredir çöküş sendromu yaşıyor!

Kaybettiklerini artık kendileri de görüyorlar!

Bu nedenle erken seçim istemek boşunadır!

AKP, kaybedeceğini bildiği bir erken seçime gider mi? Göz göre göre sıcak koltuklarını terk ederler mi?

Şimdi yeni anayasa ve yeni seçim kanunu hazırladıklarını duyuyoruz.

Ne yapacakları pek bilinmiyor ama kendilerini kurtaracak çareler aradıkları kesin…

Muhalefetsiz iktidar…

Sandıksız demokrasi…

Göstermelik seçim…

…Ve daha başka, akla ziyan projelerin peşinde oldukları düşünülüyor!

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Ülkede Meclis büyük oranda işlevsiz hale getirildi!

Kanun yerine kararnamelerle idare edilir hale geldik!

Bakanlar değişti, Merkez Bankası ve TÜİK Başkanları değişti ama kötü gidiş değişmedi ve değişmiyor!

Ekonominin “Arz-Talep” kanununu unutup enflasyonu emirle düşüreceklerini zannediyorlar!

“Emir demiri keser!” sözü ekonomide geçerli değildir!

Kötüye gidiş devam ediyor ve enflasyon yarış atı gibi koşuyor!

Tek umut, Türkiye'nin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme” yani “Ortak akla” dönmesidir.

İçki içen THY yolcuları!

Eski yıllarda Türk Hava Yolları'nda Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu diye biriydi…

Havacılıktan ne kadar anladığını bilmiyorum ama bu adam, iktidara sempatik görünmek için, SÖZCÜ, Yeniçağ, Cumhuriyet gibi muhalif bilinen düzgün gazeteleri THY uçaklarında dağıttırmazdı…

Buna rağmen iktidara fazla yaranamadı, bir süre sonra onu görevden aldılar!

Meslektaşımız Ahmet Tan'ın yazdığına göre Hamdi Topçu geçmişin muhasebesini yaparken:

“İlla ki uçakta içki içerim ısrarı niye? İçki içip taşkınlık yapan tam 28 yolcuya kelepçe taktık” derken, boş bulunup “Geçen yıl 39 milyon yolcu taşıdık!” demiş.

Bu “Milyonda 1” yolcudan daha az bir oran… Bir uçağın (Allah saklasın) düşme ihtimali kaçta kaç acaba?

TEBESSÜM

Borç ödememe huyu!

Adam borçlarını ödememeyi huy edinmiş.

Yalvar-yakar borç alıyor, sonra da ödemiyormuş!

Büyük bir mirasa konduktan sonra bile bu huyu değişmemiş…

Yakınları “Yahu artık paran pulun var, neden ödemiyorsun borçlarını?” diye sorunca adam şu cevabı vermiş:

“Ödemek bir şey değil de, ‘Para adamı değiştirdi' demelerinden korkuyorum!”

GÜNÜN SÖZÜ

Umutlu bir gelecek için “1 numaralı kural” adalettir!