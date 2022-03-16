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“Turpun büyüğü heybede!”

Anketler iktidar partisi için alarm veriyor!

Haziran 2023'de yaşanacak seçim fırtınasının AKP'yi önüne katıp götürmesi güçlü bir ihtimal…

Gidici olduğunu AKP'nin kendisi de gördüğü için, aylardır kıyak bir seçim sistemi üzerinde çalışılıyordu…

Amaç, CHP'nin başını çektiği 6'lı Millet İttifakı'nı dağıtmak…

İktidarlar, koltuklarının tehlikeye düştüğünü anladıkları zaman ilk iş olarak seçim kanunu ile oynar, nalıncı keseri gibi her şeyi kendilerine doğru yontacak bir sistem isterler.

AKP'nin önceki gün Meclis'e sunduğu 13 maddelik yeni seçim yasa tasarısı bu korkunun ürünüdür…

Tasarıyı inceleyince AKP'nin “Muhalefet fazla heveslenmesin, biz bu tatlı koltukları kolay kolay bırakmayız” düşüncesinde olduğu anlaşılıyor.

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Rahmetli Demirel yaşasaydı ve ona AKP'nin bu tutumundan ne anladığını sorsaydık, herhalde “Turpun büyüğü heybede” derdi…

Bu ünlü bir Aydın öyküsüdür ama Türkiye'ye duyuran Süleyman Demirel olmuştu…

Aydın pazarında bir köylü turp satıyor, müşteri geldiği zaman önce ufak turpları çıkartıyormuş…

Adamın biri gelmiş bakmış, turplar ufak:

“Bunlar küçük yahu” diyerek yüzünü buruşturup yürümüş…

Köylü arkasından seslenmiş:

“Hey, dur hemşerim dur… Turpun büyüğü heybede!”

Demirel bu hikâyeyi anlattıktan sonra:

“Bir ülkede demokratik istikrar korunamazsa, yönetimde zaaflar oluşursa, işte o zaman ‘Turpun büyüğü' ortaya çıkar, şaşırırsınız!” demişti…

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Şimdi iktidar partisi de, yeni seçim yasası hazırlayarak turpun büyüğünü heybeden çıkartmış oldu.

AKP ve MHP, aylardır çalışarak hazırladığı tasarıyla, ülke barajını yüzde 7'ye düşürüyor ama bölge barajını yüzde 7 yapıp, oyları az olan partilerin milletvekili çıkartması ihtimalini azaltıyor.

Amaç apaçık ortada… Küçük partilerin katılmasıyla daha da güçlenen CHP-İYİ Parti ittifakını çökertmek istiyorlar! Hazırlanan oyun bu!

Evdeki hesap çarşıya uyar mı? Ya da AKP'nin heybesinde daha büyük turplar var mı? Zaman gösterecek.

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Peki AKP'nin heybesinde daha büyük turplar olabilir mi?

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'nun bu soruya verdiği cevap ilginç:

“Bunlar, iktidara ve Erdoğan'a verilmeyen oylar geçersizdir teklifiyle bile gelirlerse şaşırmamak gerekir. Çünkü artık bu işin kuralı ve standardı kaçmış durumda!”

Astsubaylar da dertli!

Türkiye'de sıkıntı çekmeyen hiçbir meslek grubu yok…

Kime sorsanız dertli!

Astsubaylar da sıkıntıda… Gelen mesajlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine verdiği sözlerin yerine getirilmesi isteniyor.

Kayseri Komando Tugayı'nı ziyareti sırasında Erdoğan:

“Astsubaylarımıza bir müjde vermek isterim. Göreve başlama kademelerini, eğitim yıllarına göre bir üste çıkartıyoruz. 2 yıllık yükseköğrenim mezunu astsubaylarımızın da, 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olan astsubaylarımızın da başlangıç derecesini yükseltiyoruz.” demişti.

Ancak bu tasarı Genelkurmay Başkanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na, gidip gidip, geri dönüyor!

TEBESSÜM

Süpermarketin piliçleri!

İki horoz, bir köşeye çekilmiş, sohbet ediyorlarmış…

Kırmızı horoz demiş ki:

“Bizim kümesteki bütün tavukları tanıdım. Bana biraz değişiklik lâzım!”

Öteki horoz:

“Onun kolayı var!” demiş…

“Nasıl yani?”

“Seninle yarın sabah bir süpermarkete gidelim… Oradaki dizi dizi soyunmuş çıplak piliçleri bir göreceksin ki, üff…”

GÜNÜN SÖZÜ

Kararsız toplumlar yerinde sayar, hiçbir yöne ilerleyemez!