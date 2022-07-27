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“Bay Kemal”in sözlerini unutmayın

Seçim dönemi yaklaştıkça CHP'nin halkla iç içeliği de artıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu, aşağılamak, önemsiz göstermek için “Bay Kemal, Memur Kemal” diyenler, o sözlerin artık CHP'de slogan haline geldiğini gördü. Kılıçdaroğlu, kendisine “Bay Kemal” denilmesinden son derece memnun olacak ki, o da konuşmasında, “Bu, Bay Kemal Sözü” demeyi de ihmal etmiyor. Açıkçası, bundan böyle “Kemal Kılıçdaroğlu”ndan çok, “Bay Kemal” sözlerini duyacağız.

CHP'nin “Milletin Sesi” mitinglerinde, toplumun değişik kesimlerinin sesi duyuluyor. On binlerin toplandığı miting alanında dertlerini, sıkıntılarını, kendilerine göre çözüm önerilerini anlatıyor. Bu konuşmalardan siyasetçiler de yararlanıyor.

HALKLA İÇ İÇE

CHP, ihmal ettiği yörelere gidiyor. 2 Ağustos'ta partinin Grup Toplantısı Erzurum'da yapılacak. Halka açık olacak olan bu toplantı öncesi, CHP Milletvekilleri 20'li gruplar halinde ilçeleri, Erzurum'un cadde ve sokaklarını dolaşacak. Halkı, grup toplantısını izlemeye davet edecek. Partinin MYK toplantısı da o il'de yapılacak.

2 Ağustos'tan itibaren Grup toplantısı, TBMM'nin açılacağı 4 Ekim'e kadar her hafta farklı bir ilde yapılacak. Oyların düşük olduğu iller, CHP'nin öncelikleri arasında yer alıyor. Halkla yapılan toplantılarda, özellikle ekonomik konularda halkın anlayacağı bir dil kullanılmaya özen gösterilecek.

İKTİDAR GÖRÜYOR

CHP'nin Pazar günü Balıkesir'de yapılan mitingine, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'le birlikte gittik. Yıllardır CHP mitinglerini izlerim. Balıkesir mitingi, o sıcağa rağmen alabildiğine kalabalık ve coşkuluydu.

Mitingden sonra bir vatandaşımızla sohbet ederken, elindeki ekmeği öpüp, alnına koyduktan sonra, “Aha bu nimet beni çarpsın ki doğruyu söylüyorum: CHP mitinginde AKP'nin ilk yıllarını, AKP'de ise DSP gibi çöküşünü görüyorum” dedi. Siyasetle iç içe olduğunu belirten vatandaşımız, 2002'deki AKP mitingindeki canlılığın, şimdi CHP'de olduğunu söyledi.

“HESAP SORULSUN” İSTİYOR

CHP Genel Başkanının mitingindeki coşkuya, halkın içine karışan milletvekilleri de tanıklık etti. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, katarakt ameliyatı yanlış yapıldığı için çok ciddi sağlık sorunu yaşamasına rağmen kalabalığın arasında onlarla sohbet etti, sloganlarına katıldı. Berberoğlu'na da halkın en büyük şikayeti pahalılık, işsizlik oldu. Onlar da CHP'de ki iktidar havasını sezmiş olacak ki, iktidara gelmeleri halinde neler yapılması gerektiğine ilişkin görüşlerini de aktarmış, mutlaka ve mutlaka “Hesap sorulması” gerektiği belirtmişler.

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, mitingi izlerken, elinde cep telefonuyla kalabalığı videoya alıyor, fotoğraf çekiyor. İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'la basının içinde bulunduğu durumu konuşurken, CHP kurmayları mitingi canlı yayınlayan KRT, Halk TV ve Flaş Haber'in yayınlarına katılıp “iktidar havasını” yayıyorlardı.

SİZ DE UNUTMAYIN

“Bay Kemal” belki de önceki seçimlerde bulunmadığı kadar vaatte bulunuyor. Halka, “Ben de, siz de verdiğim sözü unutmayın. Bay Kemal, verdiği her sözü yerine getirecektir” diyor. Bunu öylesine candan söylüyor ki, dinleyenler, “Bay Kemal”in iktidar olması halinde sözlerini yerine getireceğine inanıyor.

Bunun için “6'lı masa”da yoğun bir çalışma yürütülüyor. İktidar olmaları halinde, ilk gün, ilk bir haftada, ilk bir ayda, ilk 100 günde neler yapılacağı belirleniyor, iş takvimi hazırlanıyor ve bunların içi dolduruluyor. Dahası, hangi konularda kimlere görev verileceğine ilişkin sessiz-sedasız çalışmalar da yapılıyor.

CHP Genel Başkanının gündeme getirdiği bir çok konuya iktidardan “Olmaz” denilmişti. Sonra.,. onlar yerine getirildi. Kazanan halkımız oldu.

MSB, yer gösteriyor ama…

Milli Savunma Üniversitesi subay ve astsubaylık sınavcına katılan gariban çocuklarının Kara Harp Okulu kapısının önünde yerlerde, otomobillerde gecelediklerini belirtmiş, bu durumdan Bakan Hulusi Akar'ın haberinin olmadığını belirtmiştim.

Sınava erken girmek isteyenler okul önünde sabahlıyor, erkenden sıraya giriyor. Bu durumu gündeme getirdik. Milli Savunma Bakanlığı'ndan şu açıklama geldi:

“Millî Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan protokol hükümleri çerçevesinde Milli Savunma Üniversitesi öğrenci seçme sınavlarına katılmak için gelen öğrenci adaylarına Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında konaklama imkânı tanınmaktadır. Öğrenci velilerinden konaklama sıkıntısı çekenlere ise kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhanelerinden faydalanmaları için kendilerine bilgilendirme ve yönlendirme yapılmaktadır. Aday öğrencilere yönelik olarak sağlanan konaklama imkanlarına yönelik bilgiler, öğrenci alımlarına ilişkin duyurularının yayınlandığı internet sayfasındaki duyurular kısmından ulaşılabilmektedir.”

Bakanlık, bunlara ilişkin linkleri de veriyor, biz de bakanlık yetkililerine teşekkür ediyoruz..