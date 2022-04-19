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“Nokta” operasyonu

AKP iktidara gelmeden önce bölücü terör örgütüyle etkili bir mücadele gerçekleştirilmiş, örgüt eylem yapamaz hale gelmişti. Nitekim, 2002 yılında şehit sayımız 7'ye indirilmişti. Sınır ötesi harekatların devam etmesi gerekiyordu. 2003 yılında, AKP iktidarı TBMM'den sınır ötesi harekat için yetki istedi. Bu yetki alındı. Ancak, Barzani'nin çabaları ve ABD'nin devreye girmesiyle 2019 yılına kadar sınır ötesi harekatlar yapılmadı.

27 Mayıs 2019'da Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine Pençe- 1 harekatı gerçekleştirildi. Son üç yıldır aynı bölgelerde Pençe-2, Pençe-3, Pence-Kartal, Pençe-Kaplan, Pençe-Kartal-2, Pençe-Şimşek, Pençe-Yıldırım operasyonları yapıldı.

NOKTA OPERASYONU

Önceki gece Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen harekata “Sınır Ötesi Harekat” değil, daha çok “Nokta Operasyonu” demek daha doğru olur. Çünkü, sınır ötesi harekatın siyasi hedefi olması gerekir. Nitekim, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, harekatın başarıyla tamamlandığı belirtildi.

“Harekat” denildiğinde geniş kapsamlı, çok sayıda birliğin katılımıyla yapılması düşünülür. Harekatın icra şekline bakıldığında karadan ateş destek, havadan hava harekatıyla önceden hedeflerin vurulduğunu, ardından bombalanan bölgelere özel birliğin hava indirmesi yaptığını öğreniyoruz. Harekatın bu şekilde yapılmasını, bir kaynak şöyle değerlendirdi:

“Hedefler önceden belirlenmiş, hava harekatıyla bastırılmış, ardından hava indirmeyle nokta operasyonu yapılarak kısa sürede amaca ulaşılmış. Önceden belirlenmiş nokta hedefler, hava indirmeyle inilip vuruldu. Buna ‘yıldırım operasyonu' da denilir.”

“TERÖR BİTTİ” DENİLEMEZ

Terörle mücadeleden kimse siyasi rant elde etme peşinde olmamalı. Çünkü, terörle mücadele bir bütündür. Teröristle mücadelede bunun bir partisidir. Teröristle mücadeleyi askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız canları pahasına başarıyla yürütüyor.

“Terör bitti” diyenler de ülkemizde terörün bitmediğini biliyor. Şunu unutmayalım: Türkiye'nin terörle mücadelesi bitmedi. Çünkü, bölücü terör örgütü, ABD tarafından destekleniyor. Binlerce TIR silah, cephane, yeni nesil silahlar, zırhlı araçlar veriliyor. Örneğin önceki gece yarısı başlatılan operasyonda askerimize kurşun sıkan teröristler silah ve cephaneyi nereden alıyor? ABD'den. Dolayısıyla ABD'nin desteğini kesilmeden ‘Terörü bitirdik, yok ettik' diye yapılan açıklamalar ülkemizde kimseye bir şey sağlamaz. Şuna yürekten inanıyorum ki, yüce devletimiz terörle mücadele konusunda çaba içinde. Ancak, AKP döneminde 2019 yılına kadar sınır ötesi harekat yapılmadığı gerçeğini de unutmayalım.”

HEP AYNI BÖLGELER

Barzani bölgesi olan Basyan, Avaşin, Zap, Metina'ya Türk Silahlı Kuvvetlerimiz son üç yıldır aralıklı olarak operasyon yapıyor. Ama terörist bitmiyor. Konuştuğum bir askere “Neden bitmiyor” diye sorduğumda şunlar söyledi:

“Operasyonlardan kesin sonuç alınamamasının nedeni şudur: Ülkeyi yöneten siyaset, sınır ötesi harekat yapan Türk ordusuna siyasi direktif vermiyor. Tıpkı İçişleri Bakanlığı'nın yurt içinde yaptığı taktik operasyonlar gibi, Türk ordusu da operasyonu yapıyor. Çoğu kez o operasyonlarda teröriste darbe vuruluyor ve ardından geri çekiliyor. Asker çekildikten sonra terörist aynı bölgeye yeniden geliyor. Bu terörle mücadele adına yıllardır devam eden ağır bir trajedidir. Ordumuzun güç ve kudretinden asla hiçbir şüphemiz yok. Orduya siyasi direktif verilirse harekatın etkisinin, gücünün nasıl olduğu daha iyi görülür. Irak'ın kuzeyinde ve Fırat'ın doğusunda neler olduğunun farkındayız. Terör üzerinden siyaset yapılmasına, rant devşirilmesine izin verilmemeli.”

TERÖRİST TAKTİK PEŞİNDE

Sınır hattında operasyonlar yapılırken, yurt içinde de başta Diyarbakır bölgesi olmak üzere harekat başlatıldı. Terörle mücadele sürüyor. Ama “Terör bitti” denilemez. Yurt dışındaki teröristlerin büyük bir bölümü Fırat'ın doğusunda devlet kurma peşinde. Diğerleri kış uykusundan uyanıyor. Ülkemizin önünde yaklaşan Cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimleri var. Bölücü örgütün de kendisine göre taktikleri olacaktır. Böyle bir ortama asla fırsat verilmemeli.

Yurtiçinde ağır kış koşullarda da operasyonlar yapıldı. Terörün etkisizleştirilmesiyle yöre halkı Devletin yanında daha sağlam durmaya başladı. Nitekim bunun sonucu olarak bölücü örgüte katılanların sayısı da neredeyse sıfırlandı. Bunlar kolay olmuyor. 2018'de 220 şehit, 2019'da 174 şehit, 2020'de 184 şehit, geçen yıl da 92 şehit verdiğimizi de unutmayalım.

Emekli binbaşılar Ankara'da toplanıyor

TSK'dan 2002 yılından önce emekliye ayrılan 2 bin 400 binbaşının 20 yıldır çözülmeyen makam ve görev tazminatıyla ilgili sorunu var. Emekli Binbaşılar Platformu Sözcüsü Fatih Çakırtaş, emekli binbaşıların açlık sınırında maaş aldıklarını belirtip, seslerini duyurmak için 26 Nisan'da saat 14.00'te Ankara-Ulus meydanında basın açıklaması yapacaklarını söyledi. İstedikleri çarpık maaş uygulamasının giderilmesi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi sorunun çözüm için uğraşıyor. Ama henüz çözülmüş değil.