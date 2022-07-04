PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aynı işyerinde yeniden çalışma halinde yıllık izin hakkı

Arkadaşımız 4 yıldır firmamızda çalışmakta (10 Temmuz girişli). Bu yıl 1 Haziran'da emeklilik dilekçesini verdi. 15 gün istirahat ettikten sonra yeniden aynı işyeri ve pozisyonda çalışmaya başladı. Sorumuz şu; senelik izin hakkının dolmasına 40 gün kala yeniden işbaşı yapmışsa, geçen 11 aylık zaman dilimi sıfırlanır mı? 50 yaşında olduğu için senelik izin günleri artar mı? Suat Urgan

Yıllık ücretli izin uygulamasında, önceki çalışma döneminde izin kullandırılmak veya fesihte karşılığı ödenmek suretiyle tasfiye edilmeyen çalışma süreleri, aynı işverenin bir ya da değişik işyerlerindeki çalışmalara eklenir.

Yine, önceki çalışılan sürede bir yılı doldurmadığı için izne hak kazanılmayan süreler de, işçinin aynı işverene ait işyeri ya da işyerlerindeki sonraki çalışmalarına eklenerek yıllık izin hakkı belirlenir.

Bu bağlamda, çalışma arkadaşınızın sözleşmesinin emeklilik nedeniyle sona erdiği tarihte 11 aylık kıst dönem için izin parası ödenmediğinden (bu süre bir yıldan az olup yıllık izne hak kazanmadığından) sıfırlanmaz. Sıfırlanmayan bu kıst dönemin de yeni çalışma dönemine ilişkin yıllık ücretli iznini hakediş tarihinin tespitinde dikkate alınması gerekir. Buna göre de yeniden çalışmaya başladığı dönemin 40. gününde yıllık ücretli izne ha kazanır.

4857 sayılı İş Kanunu'na tabi çalışanların izin süreleri, iznini hak ettikleri tarihteki hizmet süresine göre belirlenmekle birlikte, 50 ve daha yukarı yaştaki çalışanların izin hakları 20 iş gününden az olamıyor. Bu hakkı kazanabilmek için iznin hak edildiği tarihte 50 yaşına ulaşmış olup 50. yaştan gün almış olmak yeterli. Bu bağlamda, 50 yaşında olan çalışma arkadaşınızın yıllık izin hakkı 20 gün olur.

Askerliği ödesem sigorta başlangıcım geriye gider mi?

Öncelikle faydalı ve ayrıntılı bilgilendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. 25 Ağustos 1971 doğumluyum. Temmuz 1993 SSK girişim var. Mart 1994-Eylül 1995 arası 18 ay askerlik yaptım. Aralık 1995'ten bu güne kadar özel bir bankada çalışıyorum. Askerliği ödesem sigorta başlangıcım geriye gider mi? Giderse emeklilik için ne kadar süre kazandırır? Erdal E.

İlk defa uzun vadeli sigorta kolları olarak tanımlanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına tabi prim ödenmeye başlanan tarih sigortalılık süresinin başlangıcı olarak alınır. Bu bağlamda, 4/a (SSK) statüsünden ya da banka emekli sandığından emeklilik koşullarının tespitinde Temmuz 1993'teki SSK girişiniz sigorta başlangıcınız kabul edilir.

Sigorta başlangıç tarihi, başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlanılması durumunda geri gidiyor. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinizden sonra yaptığınızdan, sigorta başlangıcınız Temmuz 1993'ten geri girmez. Sadece prim günü kazanırsınız.