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Çalışan emekli Emlak Vergisi muafiyetinden yararlanabilir mi?

SGK'dan emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlayan ancak emekli maaşı almaya devam edenler, brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek konutları olması durumunda Emlak Vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor mu? Haldun D.

Emekliler ile dul ve yetimlerin sahip oldukları Türkiye sınırları içindeki brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek konutları için indirimli (sıfır oranlı) Emlak Vergisi uygulamasından yararlanabilmeleri, diğer bir ifadeyle Emlak Vergisi ödememeleri için gelirlerinin münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylıklarından ibaret olması gerekiyor.

Ancak elde ettikleri ve yıllık tutarı toplamı indirimden yararlanılan yıldan bir önceki yılda geçerli olan Gelir Vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı geçmeyen her türlü menkul sermaye iradı gelirleri (mevduat faizi, repo, bono ve tahvil faizi, temettü ve kâr payı vb) sıfır oranlı Emlak Vergisi uygulamasından yararlanılmasına engel teşkil etmiyor.

Bu bağlamda, emekli olup ücretli olarak çalışan ve ücret geliri elde edenler, brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek konutları için Emlak Vergisi muafiyetinden yararlanamıyorlar.

EYT çıkarsa toplu ödeme yapılır mı?

1993 ilk sigorta girişim. Prim günüm doldu. 25 yıllık sigortalılık sürem 2018'de doldu. EYT'den emekli olursam 2018'den sonra hak ettiğim aylıklarım toplu olarak verilir mi? Fethi A.

EYT'liler ile ilgili olarak yapılacak düzenlemesinin içeriği ve yararlanma koşulları hakkında kamuoyu ile paylaşılmış bir bilgi olmadığından, sorunuza net bir yanıt vermek mümkün değil.

Sizin tarafınızdan bakıldığında bu soruyu sormakta haksız sayılmazsınız. Zira EYT'lilerle ilgili yasa çıkarılacaksa ve bu düzenleme ile yaş dışındaki koşulları sağlamış olanlara aylıkları bağlanacaksa, yasa 2018 yılında çıkarılmış olsaydı 2018 yılından bu yana aylık alıyor olacaktım diye düşünebilirsiniz. Ancak EYT nedeniyle uzayan emeklilik süresine bağlı olarak geriye dönük toplu maaş ödemesi yapılabileceğine ihtimal vermiyorum.

Emekli aylığı hesabında dikkate alınacak katsayılar

11 Nisan 2022'de memuriyetten çıkarıldım. Dava açtım ancak davanın ne kadar süreceği ve sonucu da belli değil tabii ki. 12 Mayıs 2022 tarihinde emekliliği hak ettim. Dava sonucunu beklemek için başvuru yapmadım ama ekonomik şartlar nedeniyle artık başvuru yapacağım. Emekli aylığı hesabında temmuz katsayıları mı dikkate alınacak, ocak katsayıları mı? Maddi açıdan hak kaybı yaşarsam nasıl bir yol izleyebilirim? Buna karşı dava açabilir miyim? İlkay E.

Herhangi bir nedenle iştirakçiliği sona ermiş ve daha sonra başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış bulunanların emekli aylıkları, tahsis (emekli aylığı) talebinin SGK kayıtlarına girdiği tarihi izleyen ayın 1'inden itibaren bağlanıyor.

Bu bağlamda emekli aylığınız, emekliliğe başvuru tarihinizi izleyen ayın 1'inden itibaren geçerli olmak üzere bağlanır. Temmuz ayında başvurduğunuzda emekli aylığınız 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren bağlanacağından, emekli aylığınızın ve ikramiyenizin hesabında 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olan katsayılar esas alınır.