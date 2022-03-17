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Cenaze ödeneği için talep gerekiyor

Bağ-Kur'dan emekli maaşı alan bayanım. Eşim de Bağ-Kur'luydu, 21 Aralık 2021'de vefat etti. Ondan bana yüzde 50 maaş bağlandı ama cenaze yardımı yapılmadı. Bir de babam Bağ-Kur'luydu, 1972'de vefat etti. Acaba bana yetim aylığı bağlanabilir mi? Aygen Sümer

Cenaze ödeneği (yardımı), iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü ya da yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalılar için hak sahiplerine (sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine) ödeniyor.

Paylaştığınız bilgiye göre cenaze ödeneği, eşi olarak size ödenir. Ancak ödeme için hak sahiplerince “Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi” ile Kurum'a başvurulması şartı aranıyor. Cenaze ödeneği, başvuruda bulunmadığınız için ödenmemiş olabilir. “Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi” ile SGK'ya başvurmanız durumunda ödeme yapılması gerekir.

Vefat eden 4/b (Bağ-Kur) sigortalısının/emeklisinin yetim kız çocuğuna aylık bağlanabilmesi için evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmasının yanı sıra Türkiye'de ve yurtdışında çalışmaması ve kendi sigortalılığı nedeniyle aylık veya gelir sahibi olmaması koşulu aranıyor. Kendi çalışmanız nedeniyle emekli aylığı aldığınızdan, babanızdan aylık bağlanmaz.