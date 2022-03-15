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İhraç edilen memura ikramiye yolu açıldı

SGK Yönetim Kurulu, memuriyetten ihraç edilen ve birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlardan, Emekli Sandığı'na tabi hizmeti tek başına emekli aylığı bağlanması için yeterli olanlara emekli ikramiyesi ödenmesine karar verdi.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesine göre, hizmetlerinin tamamı 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ve/veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/c maddesi kapsamında geçenlerden emekli aylığı bağlananlara, meslekten ihraç edilmiş olsalar da emekli ikramiyesi ödeniyor.

4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve banka emekli sandığı gibi diğer sigortalılıklar kapsamında çalışması olup, hizmet süreleri birleştirilerek emekli aylığı bağlananlar için ise memuriyette geçen çalışmalarının 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma koşullarına uygun olarak sona ermiş olması koşulu aranıyor.

Bu bağlamda SGK, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile memuriyetten ihraç edilmiş olanlara ve çeşitli nedenlerle memurluktan çıkarılanlara hizmetlerinin tamamı 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ve/veya 5510 sayılı Kanun'un 4/c maddesi kapsamında geçmiş olması halinde emekli ikramiyesi öderken; 4/c dışında diğer sigortalılık statülerinde (4/a, 4/b, banka emekli sandığı gibi) çalışması olup, hizmet süreleri birleştirilerek emekli aylığı bağlananlara memuriyet süreleri için emekli ikramiyesi ödemiyordu.

Emekli ikramiyesi ödenmeyenler yargı yoluna başvuruyor, yargı da Emekli Sandığı'na tabi hizmeti tek başına emekli aylığı bağlanması için yeterli olanlara ikramiye ödenmesi gerektiğine karar veriyordu. Biz de bu durumda olan okurlara yargı yoluna başvurmalarını öneriyorduk.

Yargı kararlarının SGK aleyhine müstakar hale gelmesi üzerine SGK Yönetim Kurulu, memuriyet görevinin sona erdiği tarih itibarıyla 4/c kapsamındaki hizmet süresi tek başına emekli aylığı bağlanması için yeterli (kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl fiili hizmet süresi) olanlara KHK ile ihraç edilmiş veya çeşitli nedenlerle görevlerine son verilmiş olsa da emekli ikramiyesi ödenmesine karar verdi.

6 OCAK 2022 SONRASI AYLIK BAĞLANANLAR

SGK Yönetim Kurulu'nun 6 Ocak 2022 tarihli kararına göre, memuriyetleri göreve son verilme, meslekten çıkarılma, kamu görevinden çıkarılma veya re'sen emekliye sevk edilme nedeniyle sona erenlerden 6 Ocak 2022 tarihinden sonra birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden;

n 4/c statüsünden emekli veya malullük aylığı bağlananlardan, memuriyet görevlerinin sona erdiği tarih itibarıyla memuriyet hizmet süreleri toplamı, aylık bağlanması için tek başına yeterli olanlara,

n 4/a veya 4/b statüsünden ya da özel banka emekli sandıklarından yaşlılık veya malullük aylığı bağlananlardan, memuriyet görevlerinin sona erdiği tarih itibarıyla 4/c kapsamındaki hizmet süreleri toplamı 9 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olup kadın ise en az 20, erkek ise en az 25 yıl olanlara, emekli ikramiyeleri ödenecek. Memuriyetlerinin kıdem tazminatına hak kazanma koşullarına uygun olarak sona ermiş olması koşulu aranmayacak.

6 OCAK 2022 ÖNCESİ AYLIK BAĞLANANLAR

Memuriyetleri göreve son verilme, meslekten çıkarılma, kamu görevinden çıkarılma veya re'sen emekliye sevk edilme nedeniyle sona erenlerden 6 Ocak 2022 tarihinden önce birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden kendilerine 4/a, 4/b veya 4/c kapsamında emekli veya malullük aylığı bağlananlardan, yukarıda açıklanan koşulları sağlamalarına rağmen memuriyet süreleri için emekli ikramiyesi ödenmeyenler, emekli ikramiyesi ödenme talebi reddedilenler ile emekli ikramiyesinin ödenmesi için başvuruda bulunmayanlar, 6 Ocak 2022 tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde başvuruda bulunmaları halinde emekli ikramiyelerini alabilecekler.

Dava açan ve yargı süreci devam edenler de aranan koşulları sağlamaları kaydıyla emekli ikramiyelerini alabilecekler.