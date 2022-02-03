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Memuriyetten çıkarılma durumunda emekli ikramiyesi

Jandarma Genel Komutanlığı personeliyim. 1998 Ağustos ayından beri kesintisiz çalışıyorum. Hakkımda açılan adli bir yargılamadan dolayı ceza aldım ve aldığım bu ceza 1 yılın (henüz istinaf mahkemesi cezayı onamadı) üzerinde olduğundan devlet memurluğundan çıkarılmam söz konusu. Emeklilikte yaşa takılanlar içerisindeyim. Mevcut yasaya göre 2025 yılında maaşlı emekli olabilecektim. İkramiyemi almam için cezam onanmadan istifa edip ikramiyemi almam doğru olur mu? Yoksa istifa etmesem ve

memuriyetten atılsam bile ikramiyem ödenir mi? İsmi saklı

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesine göre, hizmetlerinin tamamı 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ve/veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 4. maddesi (4/c) kapsamında geçenlerden emekli aylığı bağlananlara, meslekten ihraç edilmiş olsalar da emekli ikramiyesi ödeniyor.

Hizmetlerinizin tamamı 5434 ve 5510 sayılı Kanun'un geçici 4. maddesi (4/c) kapsamında geçtiğinden, memuriyetten çıkarılsanız da emekli aylığınız bağlandığında emekli ikramiyeniz ödenir. Diğer yandan, istifa etseniz de emekli ikramiyeniz istifa ettiğinizde değil, emekli aylığınız bağlandığında ödenir.

Vergi indirimi hakkına bağlı emeklilik

Yüzde 42 engelliyim. Vergi indiriminden faydalanıyorum. Sigorta başlangıç tarihim 11 Ocak 2001. Şu an 4120 gün primim var. Bugün itibarıyla 105 gün askerlik borçlanması yapıp ödedim. Ne zaman emekli olabilirim? Yasin Topçu

11 Ocak 2001 sigorta başlangıcı ve yüzde 42 engelli oranıyla vergi indirimi hakkına bağlı olarak emeklilik için 19 yıl sigortalılık süresi ve 4240 prim günü koşullarına tabisiniz. 19 yıllık sigortalılık süresini doldurmuşsunuz. 15 gün prim eksiğiniz var. 4240 prim gününü tamamladığınızda emekli olmaya hak kazanırsınız.

20 yıl sigortalılık süresini doldurmalısınız

Mayıs 2005 yılında staj için sigorta girişim oldu. İlk prim ise 2007 Temmuz ayında yatırıldı. 2014 yılına kadar 1700 gün SSK primim oldu. 2014 yılında özel bir bankada çalışmaya başladım. 2850 gün de özel bankaya tabi primim oldu. Toplam 4550 prim günüm var. Yüzde 40 raporum var ve 2014 yılından itibaren vergi indirimi almaktayım. Hangi tarihte emekli olabilirim? Mosa Salah

Staj sigortanız emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmaz. Temmuz 2007 sigorta başlangıcı ve yüzde 40 engelli oranıyla vergi indirimi hakkına bağlı olarak emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi ve 4400 prim günü koşullarına tabisiniz. Prim günü koşulunu sağlamışsınız. 20 yıllık sigortalılık süresini dolduracağınız 2027 Temmuz ayında emekli olmaya hak kazanırsınız.