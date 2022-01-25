PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

“Uğur Mumcu’yuz” demekle olmuyor

Kimi meslektaşlarım bu yazı kapsamı dışındadır…

Ki bu yazının isimler ile ilgisi yok. Günümüz medyasının durum tahlilini yapmaya çalışacağım:

Aslında başlığı “Doksozoflar” diye yazacaktım.

Bu muhteşem terim, filozof Platon'a ait:

Duyduğu genel geçer kanıyla kendini bilge sananlar (siyasetçiler, işadamları, askerler, gazeteciler) için “kanaat teknisyeni” anlamında kullanılıyor.

Nedir kanaat teknisyenliği?

– Kanaati, düşünce ve herkesin bildiği havadisi, bilgi olarak sunmaya/ “satmaya” çalışandır.

– Okumakla, bilgiyle, araştırmakla işi yoktur. Görevi/ mesaisi, sırtının sıvazlanacağı kanaat oluşturmaktır kamuoyunda.

– Elini attığı veya hakkında konuştuğu her sorunu/konuyu yüzeyselleştirme konusunda hüner sahibidir.

– Sokaktaki insanın/ “tribündeki taraftarın” kolayca hazmedip çabucak tüketeceği “laf” üretir.

– Medyadaki vasat programların vazgeçilmezidir. Medya, kanaat teknisyenlerinden yararlanırken, onlar da medyanın imkânlarından faydalanır.

– TV'deki tartışma programları onun performansını sergileme, kendini gösterme, rüştünü ispat etme yeridir. Ekranda sahnelenen “ateşli tartışma tiyatrosunun” vazgeçilmezidir. Sıkıcı olmamak için mütemadiyen bağırır ve koz paylaşmayı beceriklilik sanır.

– İktidar – muhalif veya kamu kolektif çıkarına sadakatle bağlı kaldığını söylese de, çoğunlukla kişisel menfaati ön plandadır.

– Kendini pazarlar, kendine hayran yaratmayı dert edinir. Konu yoktur, şov/ gösteri-show business vardır.

– Ne kadar çok ilgiyi, o kadar fazla “başarı” sayar.

Kanaat teknisyeni salt iktidar odağında değil, muhalif cenahta da var maalesef!

YA BİZİM MAHALLE

Fransız felsefeci (günümüz sosyolojisinin temel kuramcılarından) Pierre Bourdieu, “kanaat teknisyenliği” kavramından yola çıkarak dedi ki:

– Bugünün medya dünyası, kanaat teknisyeni üretmenin ve bunları benimsetmenin amaçlandığı bir savaş yeri…

– Şu anda entelektüel alana yayılmış olan, daha çok siyasi hayatın mantığıdır: Kınama-karalama, hasmın düşüncesini sloganlaştırma-çarpıtma…

– Medya, kurşundan hızlı “düşünen” ve aslında tüm yaptıkları fast-food'tur. Ve burası, her konu hakkında çokça konuşan yazan “marifetli” fast-thinker/ vasat entelektüeller ile doludur.

– Politik-idari müessesenin “entelektüellerine” hiç saygım yok –bunlar yanardöner yalan makinesi gibi yazan, makalelerini iki yönetim kurulu toplantısı, üç yayıncı partisi ve sayısız televizyon programları arasında cilalayan kişilerdir…

Çuvaldızını kendimize batırmak zorundayız. Çünkü:

İktidarın, kanaat teknisyenlerini biliyoruz, icraatlarını görüyoruz. Peki ya biz? Bizim mahallede kanaat teknisyeni hastalığı yok mu? Bu hâl düşünce iklimimizi nasıl etkiliyor, hiç tartışmayacak mıyız?

Sol'da eleştiri, ne zaman laf sokmaya- bağırıp çağırmaya- görgüsüzlüğe kabalığa -slogancı konuşmaya indirgendi?

Sol'un entelektüelliğini katleden bu avam dönüşüm bize nereden-nasıl geldi?

Samimi olarak yazıyorum: Kendini medyaya kaptırmış meslektaşlarımı uyarmak istiyorum.

Çünkü: “Hepimiz Uğur Mumcu'yuz” demekle olmuyor bu iş…

MUHALİF KİMDİR

Uğur Mumcu, nitelikli aydındı/ kaliteli entelektüeldi.

Uğur Mumcu, gazeteciliği- haberciliği iyi bilirdi.

Uğur Mumcu'nun enerjisi-çalışkanlığı bitmez tükenmezdi. Bilgiliydi. Tecrübeliydi. Okurdu, araştırırdı, yazardı. Her sözünü, yazısını buradan süzerek / damıtarak gerçekleştirirdi.

Uğur Mumcu, sürekli iş üretirdi. Tartışma adabını-üslubunu bilirdi. Öğreticiydi.

Evet. Öyle, “Hepimiz Uğur Mumcu'yuz” demek ile olmuyor, bu kadar basit değil. Kırk fırın ekmek yemek gerekiyor!

İtalyan Siyaset Bilimci Prof. Norberto Bobbio, tipik düşünce tarzı olan sağ-sol ayrımının savunucularından biridir. “Sağ ve Sol: Bir Politik Ayrımın Anlamı” adlı kitabı dilimize çevrildi.

Şu değerlendirmesi önemlidir:

–Solcu, insanları ayıran şeylerden çok, onları birleştiren ortak şeyleri düşünen kişidir.

–Sağcı, bir insanı diğerinden ayıranın, onları birleştirenden politik olarak daha önemli olduğuna inanır.

Evet… Muhalif solcu, ayrımcı değil bütünleştiricidir. Salt karşıtlık üzerine yazmaz-konuşmaz. Hedefi, hakikati anlatarak yazarak herkesi kucaklayabilmektir. Yani:

Solcu, kanaat teknisyenliği yapmaz.

Kanaat teknisyeninden solcu olmaz.

Samimi muhalif ve eleştirel güçler olmadan demokrasi olmaz kuşkusuz. Ve entelektüel, birinci dereceden bu güçlerden biridir. Bunun, kanaat teknisyenliği ile farkını bilmelisiniz.

Bu kadar sözden sonra şunu yazmak boynumun borcudur:

Sedef Kabaş'ın tutuklanmasını protesto ediyorum. Ülkemiz üzerindeki hapis lekesini çıkarın artık…