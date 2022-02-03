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Halkın güvenceleri

-Yaşam güneşi yürekte doğar.-

İl ve ilçe sınırları içinde halk tarafından oluşturulan yönetsel ve akçalı özerkliği bulunan kamu tüzel kişileri belediyelerdir. Hukuksal bir hemşehri yapısıdır, kurumudur. 5393 no.lu Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde sayılan görevler ve sorumluluklarla yükümlü yerel yönetimlerdir. Ülkemizde önemli kuruluşlar olarak halkın kimi gereksinim ve sorunları için yararlı hizmetler veren kuruluşlardır. Bir belirgin özellikleri de seçimlerine katılan siyasal partilere karşı halkın ilgisini yansıtmasıdır. Kimi zaman, kimi yerde partilerden çok belediye başkan adayının kişisel önemi öne çıkmaktadır. Çoğunlukla halkın, adayın partisine ilgisinin de odaklarıdır.

Alçak gönüllü yönetim üstleri olarak halkın içinde, halkla elele, halk için çalışmanın ürünlerini sergilerler. Omuz omuza birliktelik temsil ettikleri yerin yararına en önemli olgudur. En yararlı dayanışmadır. Buyruk vererek otorite sergilemek, yukardan bakmak, kasılmak, güç gösterisine girmek gibi kötü siyasetçilerin düşkünlük ve düşüklüklerinin tümüyle dışında “Hemşehri” sözcüğünün tüm anlam ve niteliklerini taşıyan bir tutumla temsilci içtenliğinin örneklerini verirler.

Doğum, yerleşim ve çalışma-görev yerlerimde tanıdığım, yakınlıklarım bulunan ve avukatlıklarını yaptığım belediye başkanları olmuştur. Sorunlarını çözmeye yardım etmek, başarılarıyla kıvanç duymak, dostluğun en doğal yansımalarıdır. Halkı temsilcileri nitelikleriyle yüklendikleri sorumluluk önemli olduğundan seçimlerine önem verilmiş, çalışmaları izlenmiş, başarılarının mutluluğu paylaşılmış, sorunlarının çözümüne katkı görev sayılmıştır.

Son yıllarda büyük kentlerimizin belediye başkanları halkın daha

çok içinde, yetki ve görev alanlarının her yerinde izlenmektedir. Sıcak ilişkilerin değerini kimse yadsıyamaz. Halkımız da başkanlarını yanında buldukça mutlu olmakta, güven duygusu güçlenmektedir. Sorunların yerinde saptanıp çözüm önerilerinin görüşülüp paylaşılması da halkı ayrıca sevindirmektedir.

Çocukluğumda ve gençliğimde rahmetli dayım belediye genel sekreteri olduğu için (Niksar'da) zaman zaman yaptığım ziyaretlerde görevlerinin önemi hakkında bilgi edinmiştim. Sonraki yıllarda Vedat Dalokay' ın, Ali Dinçer'in avukatlığını yaptığım için ilgim ve bilgim arttı. Şimdiki Ankara Büyükkent Belediye başkanı da meslektaşımdır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın babası da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden arkadaşımdır. İstanbul, Adana, Mersin, Sivas, Antalya, Aydın'la birlikte Türkiye'mizin birçok kentinin belediye başkanlarının başarılarına ilişkin haberler ve bilgiler hepimizi mutlu kılmaktadır. Temsil ve çalışma başarıları hepimizi kıvandıran atılımlardır. Yerel yönetimlerin anlamını ve değerini artıran çabalarıyla halkımızın yanında temsilciler olarak başarıları birer güvence ve mutluluk nedenidir. Kendilerini içtenlikle kutluyor, başarılarının artarak sürmesini diliyoruz.