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Dinozor hurdası

28 Ekim 2017… “Cumhurbaşkanı'nın emrine uyarak belediye başkanlığı görevini bırakıyorum” diyen Melih Gökçek, 23 yıldır oturduğu koltuktan gözyaşları arasında kalktı.

Metal yorgunu Gökçek koltuğu bırakınca ‘dünya çapındaki eseri' Ankapark da metal yorgunu oldu… İşletmek için tek bir talipli bile çıkmadı!

Eylül 2018… Nihayet 6. ihalede bir teklif geldi! Çin ve Türk ortak girişim grubu Ankaralılar'ın milyonlarca doları ile yapılan parkı 29 yıllığına kiraladı. Söz verildi, Çin'den akın akın Çinli turist gelecekti!

Eylül 2019… Ankapark'ı işleten şirket battı! Borçlarını ödeyemeyince alacaklılar haciz işlemi başlattı.

8 Nisan 2019… Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevi Gökçek'in yerine geçirilen AKP'li Mustafa Tuna'dan devraldı.

Nisan 2020… Ankapark'ın kirası ödenmeyince belediye fesih ihtarı çekti. İhtara rağmen ödeme gelmedi. İhale teminatı belediyeye gelir kaydedildi, tahliye ve devir için yargısına gidildi.

6 Temmuz 2022… O dava senin, bu erteleme benim dinozor işi yılan hikayesine dönmüştü ki, 2 yıl sonra mahkeme Ankapark'ın tahliyesine ve belediyeye devrine karar verdi!

24 Temmuz… Mansur Yavaş, ‘her kuruşun hesabı sorulacak' diyerek 801 milyon dolarlık hurdalığı halka ve medyaya açtı.

Şapka düşmüş, dinozorun keli görünmüştü!

20 Mart 2019'da “Burası Türkiye'nin gurur sembollerinden biridir” diyerek açılışını Erdoğan'ın yaptığı Ankarapark'ın durumu ortaya çıkarılınca AKP'liler çok kızdı…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı Murat Kurum, “Projeyle ilgili hatalar, eksikler bulabilirsiniz. Bunları anlayabiliriz. Bu mekanın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız” diyerek açıkça Mansur Yavaş'ı suçladı!

2017'de ‘emirle istifa' eden Melih Gökçek de tepkiliydi, şöyle dedi: Dinozor da dinozor… Benim zamanımda sağlamdı bunlar! Şimdi görüyorum parçalamışlar!

Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Murat Köse basın toplantısı düzenledi: Sayın Mansur Yavaş buranın harabeye çevrilmesini bilerek, kasten sağlamıştır! Bunun sorumlusu, bu hale dönüşmesinin sorumlusu Yavaş'tır!

Yavaş, ‘Ankapark'ı 3 yıldır çürümeye terk ettin' diyenlere şöyle yanıt verdi: Ankapark, belediyeye mahkeme kararı ile ve 5 gün önce devredildi!

Bu bağırıp çağırmalar kelimenin cuk anlamı, suç bastırmaktı… Milletin hafızası balıklarla karıştırıldı!

***

Ve bir zurnanın zırt dediği yere daha geldik sayın seyirciler!

Çok değil, geçen yıldı. Türkiye'nin ormanları Antalya'dan Muğla'ya cayır cayır yanıyordu. Alevlere ölümüne dalıyordu orman söndürme çalışanları, helikopterler adeta kovayla su taşıyordu. Millet isyan etti, hatta para toplayıp uçak kiraladı ve sordu, Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçakları nerede?

Yanıt zamanın pek kıymetli Orman bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi. Bıyık altından gülerek hem dalga geçti, hem de izah etti: Hepsi hurda! Vizonteledeki gibi kaputu açıyorlar motor yok!

Cumhurbaşkanı ise yangın yerinde milletin kafasına çay attıktan sonra şunu dedi: THK'nın uçakları varmış falan… Bunu neye göre söyleyebiliyorsunuz? THK'nın elinde kullanılabilecek uçak yok!

“Bu mekanın çürümesine göz yummanızı anlayamıyoruz” diyenden, “Mansur Yavaş, buranın harabeye çevrilmesini bilerek, kasten sağlamıştır” diyene kadar AKP zihniyetine ateşli bir soru gelsin öyleyse!

20 yıldır istediğiniz gibi yönettiğiniz memleketin Atatürk yadigarı, kara gün dostu, bu milletin alın teri ile alınmış uçakları ve kayyuma bırakılmış Türk Hava Kurumu'nun hurdaya çıkmasına siz niye göz yumdunuz öyleyse? Dediğiniz gibi hurdaya çıkmasaydı uçaklarımız belki de milyonlarca ağacımız kurtulacaktı!

Evet, niye yapmadınız?