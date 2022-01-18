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Geçinemiyorist!

128 milyar dolar kaybolunca CHP, teşkilat binalarına “128 milyar dolar nerede” pankartları astı. Pankartlar asıldı, polisler vinçlerle kaldırıldı… CHP'li yöneticiler ifadeye çağrıldı, soruşturma başlatıldı. Kabahatler Konunu gerekçe gösterildi 500 ila 13 bin lira arasında cezalar yazıldı. CHP Nevşehir İl Başkanı gözaltına bile alındı!

128 milyar dolar nerede pankartlarını kaldırma operasyonlarının en ilginci Karaman'da yaşandı. CHP il merkezine pankart asılınca vali, “corona virüsü tedbirlerini” gerekçe gösterip indirtti! Aynı anda AKP binasındaki “Love Erdoğan” pankartı corona bulaştırmadığı için duruyordu!

Eskişehir'de kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasına tepki olarak, “Faizci kazanacak, millet ödeyecek. Emeğe vergi, faizciye dolar garantili faiz” yazılı pankart asıldı. Gece ‘uzaylılar' pankartı kaldırdı. Sonradan pankartı kaldıranın uzaylı değil, valilik olduğu anlaşıldı.

2014 yılıydı. O aralar yolsuzluk haberleri, haberlerde bakanların ve çocuklarının isimleri geçiyordu. Isparta'da üzerinde, “17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvetle mücadele haftası” yazan pankart astılar. Savcılık pankartı kaldırttı.

Anayasa referandumu yapılacaktı. Mersin'de koca bir binaya kocaman fotoğraflı bir pankart astılar. Fotoğrafta Atatürk ile Erdoğan tokalaşıyor, altında da şöyle yazıyordu: “Atatürk de evet diyor… Aferin çocuk. Aferin uzun adam. Çalışkansın. Zekisin. Başarılısın. Ülkeyi seviyorsun. İnsanı seviyorsun. Üretimi seviyorsun. Hizmeti seviyorsun. Daha dinamik daha hızlı büyüyen bir Türkiye için ben de ‘Evet' diyorum. Cumhuriyete ve devrimlerime sahip çık. Benim izimde yürüyen ve beni en çok anlayan sensin…” Pankart epeyce durdu, milletin ısrarı üzerine kaldırıldı.

Yine referandum yapılacaktı. Cumhurbaşkanı ile son başbakan Diyarbakır'a gelecekti. Caddelere, Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın fotoğraflarının olduğu, “Her evet Şeyh Said ve arkadaşlarına bir Fatiha'dır” yazılı pankartlar asıldı! AKP il başkanı, valla Ak Parti ile alakası yok dedi!

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Pankart kaldırmakta üstüne yok iktidarın! Kaldırdıkları sonuncu pankart ise, tarihe geçer…

Dolar 18 lira olunca zam tusunamisi başladı. Dolar 14 liraya indi, herkese zamları indir diyen tek kişilik hükümet, herşeye zam bindirdi! Zamlar devam edince Eskişehir'deki Halkevi binasına, “Geçinemiyoruz, zamlar geri alınsın” pankartı asıldı.

45 dakika geçti, Emniyet Müdürlüğü tebligat gönderdi. Resmi belgede, “Halkta kin ve nefret duygusu uyandırabileceği, devletin kurumlarını zan altında bırakabileceği ve farklı görüşten grupları karşı karşıya getirebileceği” belirtiliyor, pankartın suç unsuru taşıdığı yazıyordu!

Evet doğruydu! Zam zam üstüne yapanlar halkta kin ve nefret duygusu uyandırıyordu…

Evet çok doğruydu! Elektriğe yüzde 125 zam, benzine 365 günde 50 defa zam yapanlar, doğalgazık yüzünden milleti mabadının üzerine oturamaz hale getirenler, getirenlere karşı üç maymunu oynayan iktidar zan altındaydı…

Ama tebligatta anlaşılamayan bir madde vardı! Melek gibi insanların bile asabını bozan, isyan ettiren, deli eden madde, ‘farklı görüşten grupları karşı karşıya getirebileceği' saçmalığı!

Ya tamam anladık, milleti her alanda enayi yerine koyuyorsunuz da, bu kadarı çok fazla!

Haddinizi bilin!

Farklı görüşten gruplar demişsiniz! Kim bunlar, kim?

“Geçinemiyoruz” diyenlerin karşısına “Geçiniyoruz” diyenler mi dikilecek?

“Zamlar geri alınsın” diyenlere karşı ellerine beyzbol sopaları almış taksiciler gibi “Zamlar geri alınmasın” diyenler mi çıkacak?

Emir alan asker, polis, jandarma, ‘gül gibi geçiniyoruzcuların' yanında durup ‘geçinemiyoruzculara' göz yaşartıcı gaz mı sıkacak, ters kelepçe mi takacak?

Eskiden sosyalizm vardı, faşizm vardı. Sizin kafanızda yeni ne var?

Geçinemiyorizm ve Geçiniyorizm mi!

Hiç sıkılmadan, ‘suç unsuru' demişsiniz bir de… Geçinemiyoruz demek bundan sonra suçsa, ‘geçinip giden 5-6 milyon Suriyeli misafir' hariç 84 milyonuz! En az 80 milyonu alacak kodesi hazırlayın… Dünya lideri gibi düşünmeyen herkes teröristti, şimdi hepimiz Geçinemiyorist olduk işte!