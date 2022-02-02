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Hepimizi süper taşıyıcı yaptılar

Koronavirüs 1 Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıktı, dünyaya yayıldı. 400 milyon vaka, yaşamını yitiren 6 milyon insan var ortada.

Yeni varyantlarıyla bu virüs kimleri etkiliyor… Yaşlıları? Gençleri? Hastaları? Sağlıklıları? Doğrusu herkesi.

En fenası herkes taşıyıcı olabilir, hatta bazısı süper taşıyıcı!

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Bilim insanları Allah'tan aşıları geliştirdi. Kalabalıklardan uzak duran, aşılarını olan, maske takıp kendini ve başkalarını koruyan, ellerini temiz tutanlar yırtıyor.

“İnsanlık bunu da yenecek” deniyor.

Kuşku yok, er geç belayı atlatacağız da, koronavirüsten ve bilinen tüm virüslerden daha hızlı yayılan gizemli bir salgınla karşı karşıya Türkiye!

Bu virüs kimleri etkiliyor peki… Yaşlıları? Gençleri? Hastaları? Sağlıklıları? Doğrusu herkesi!

Ellerini günde 50 kere yıkasan, çift maske takıp üstüne atkı sarsan, burnunu tıkasan, streç filme sarınıp evde tek başına haberlere baksan bile virüs seni buluyor memlekette!

Sonrası?

Öldürdükleri de var ama genellikle insanlığı paçavraya çevirip süründürüyor!

Virüsü kapan hemen anlaşılıyor! Çatık kaşlar, öfkeden kısılmış gözler, bağırmaktan çatallaşmış ses, ona hart, buna zurt, onu as, bunu kes, ağızdan çıkan hoyratça sözler ilk belirtileri!

Adı yerli ve milli: Kabalıkvirüsü!

Araştırmasını yaptı Florida Üniversitesi.

Ortaya çıkışını, yayılma yöntemlerini üç ayrı çalışma ile saptayıp, bilimsel rapor hazırladılar.

Birinci çalışma… Toplantı masasının başında oturan kelli felli adam, olaydan habersiz grubun gözü önünde bir kişiyi toplantıya yarım dakika geç geldiği için çok kaba bir şekilde azarladı. Gruptakiler olayın şokunu yaşarken önlerindeki kağıtlarda bulunan harf dizilerini hızlı bir şekilde tanımlamaları istendi kendilerinden. Yapılan tanımlamaların neredeyse tamamı kaba saba anlamlar taşıyan, hakaret kelimeleriydi!

İkinci çalışma… Katılımcılara iş arkadaşları arasında yaşanan kaba saba etkileşimleri gösteren bir video izletildi. Hemen ardından, müşterilerden gelen bir e-postayı yanıtlamaları istendi onlardan. Farklı katılımcılar, yanıt vermeleri için ‘tarafsız', ‘ılımlı' ya da ‘orta derecede kaba' e-postalar aldı. Katılımcıların tarafsız ve ılımlı mesajlara verdikleri yanıtların ortak bir noktası olduğu görüldü. Hepsi de çok kabaydı!

Üçüncü çalışma… Katılımcılar, işin gereği sözde ortaklarla yüz yüze görüşeceklerdi. Önce hırtın teki olan bir ortakla görüştüler. Her biri tel gibi gerildi, ortağa sinir olup kendilerini zor tuttular. İkinci ortak melek gibiydi, sakindi ama katılımcıların çoğu, bu mülayim ortağa hırtın tekiymiş gibi kaba davrandılar. Hatta bir hafta sonra yapılan yeni bir görüşmede bile ortaklara duydukları öfke ve düşmanlık duygusu bitmedi!

Veriler değerlendirildi raporun sonuç bölümü şöyle…

* İlk çalışma sonucu: Kaba davranışa tanık olmak insanlar kabalığa alışıp, koşullanıyor!

* İkinci çalışma sonucu: Kaba davranışlarla karşılaşmak insanlar arası etkileşimi de aynı şekilde kaba hale getiriyor!

* Üçüncü çalışma sonucu: Kabalıklara maruz kalan insanlar taşıyıcı hale geliyor!

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Herkes en iyi kendini bilir!

Açtınız haberleri, zirvelerdeki birileri asıyor, dil koparıyor, kesiyor, dur daha diyor. Minicik bir çocuk mikrofondan bağrıyor, “Hain Kılıçdaroğlu” diye. Memleketin koskoca Cumhurbaşkanı, koca koca bakanları, bürokratları, “Çocuğum sen bari yapma” demek yerine “Ha ha ha” diye gülüyor! Bakan olarak atanmış biri, karşıdakine yargı kararı, kanıt var mı demeden terörist diyor. Bir başka şeye bakan, ‘çarpılan yurttaşlardan' bahsedip ortada gülünecek bir halt varmış gibi kıkır kıkır gülüyor. Taksici taksimetreye itiraz eden müşterisini beyzbol sopasıyla kovalıyor, herifin teki şort giydi diye kıza tokat atıyor, bir başka herif maskeni takar mısın diyen kıza metroda bıçak çekiyor, biri zavallı kediye tekme atıyor, sözde taraftar takımı yenildi diye binalara saldırıyor… Ayrılmak isteyen eşini bıçaklayanlar, seni sevmiyorum diyeni vuranlar, ucuz ekmek sattığı için halk ekmek büfesini taşlayanlar gırla…

Aşısı da yok, önlenemez bu salgın. Duvara çarpacağız birlikte…

İster bin odalı yerde, ister tek göz odada yaşayalım farketmez… Çevrenize bakın, haberlere bakın, televizyona bakın görürsünüz; 7'den 70'e süper taşıyıcı yaptılar bizi!