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Nebati bakanın enflasyon tahmini kesinlikle tutar!

2 Aralık 2021'de Hazine ve Maliye bakanı oluverince Nureddin Nebati, saat 03:30'da ilk icraatını twitterdan attı: “Rabbim, Cumhurbaşkanımızın güvenine layık olmayı nasip et.”

21 Aralık'ta şunu dedi: “Enflasyonun üstesinden geliriz. Vücudumuz alışık buna!”

23 Aralık'ta canlı yayına çıktı: “Altyapı hazır. Gerek enflasyonda gerek diğer alanlarda yaza kalmadan değişimi göreceğiz! Güven geldi.”

24 Aralık'ta kısa kesti: “Ekonomi çok hızlı düzelecek!”

14 Ocak 2022'de şöyle dedi: “Enflasyon Ocak ayında pik yapar, Haziran 2023'te tek hane olur!”

27 Ocak'ta yıllık enflasyon yüzde 36 falandı, şöyle dedi: “Bir süre yüzde 40'lar civarında olacak. Yıl sonunda yüzde 30'ların altına iner!”

3 Şubat'ta, “Enflasyon Aralık ayında düşecek” dedi.

16 Mart'ta enflasyon TÜİK rakamlarına göre yüzde 54'ü gösteriyordu. Cannes'da şunu dedi: “Nisan ayında enflasyon zirveye ulaşacak fakat yüzde 50 seviyesini aşmayacak. Yaza düşer.”

4 Nisan'da, “Enflasyon yıl sonunda düşecek” dedi!

11 Nisan'da şunu dedi: “Aralık ayından itibaren her ay enflasyonun düştüğünü göreceğiz!”

31 Mayıs'ta tarih yerine gözdağı verdi: “Enflasyonla mücadelede canla başla çalışıyoruz. Fiyatları şişirenlere tolerans yok.”

3 Haziran'da TÜİK Mayıs ayı enflasyonunu açıkladı: Yüzde 73.50!

3 Haziran'da twitter hesabından şunu dedi: “Enflasyon hız kesti!”

4 Haziran'da enflasyondan bahsederken, “Türkiye ekonomisi rekor kırıyor” dedi.

6 Haziran'da enflasyon tahmini yaptı: “Tahminimce 2022 yılı sonunda enflasyon yüzde 48-49, 2023 yılı sonunda da yüzde 19.9 olur!”

1 Temmuz'da Diyarbakır'da kesin konuştu: “Size net söylüyorum, Mayıs ayında toparlanma başladı! Enflasyonu kontrol altına aldık! Size ve sayın Cumhurbaşkanımız'a söz verdim, veriyorum! Aralık ayından itibaren enflasyonun düşüşünü hissede hissede göreceğiz ve sizi seçime o noktada götüreceğiz.”

4 Temmuz, TÜİK Nebati'nin hız kesti dediği enflasyonu açıkladı: Haziran enflasyonu yüzde 78.62! Üretici enflasyonu ise yüzde 138.31 oldu!

8 Temmuz'da enflasyon için ara gazı verdi: “Türkiye rekorlar kırıyor.”

13 Temmuz'da şunu dedi: “Uzun süredir belli bir seviyenin altına indirilemeyen enflasyon ataleti ve bunun sonucunda da fiyatlarda ciddi bir katılık sorunu bulunuyor!”

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Enflasyonun üstesinden geliriz… Yaza kalmadan değişimi göreceğiz… Yüzde 30'ların altına iner… Aralık'ta düşer… Nisan'da zirveye yapar… Yüzde 50'yi aşmaz… Yıl sonunda düşecek… Her ay düştüğünü göreceğiz… Enflasyon hız kesti… Kontrol altına aldık… Ve en sonunda, enflasyon ataleti!

Nebati bakanın enflasyon maceralardan tarihi kesitler…

Şimdi koca koca ekonomistler ve TV'lerin kadrolu tartışmacıları aralarında tartışıyor. Nebati'nin yüzde 48-49'luk 2022 enflasyon tahmini tutar mı?

Uyumadan hemen önce 14 Ocak'ta ne demişti? Enflasyon 2023'te tek hane olur! Altı ay sonra bi uyandı ne dedi bu defa? Enflasyon 2023'te yüzde 19.9 olur!

19.9 tek hane değil ki diyebilirsiniz. O sizin düşünceniz!

Ülkenin ekonomi yönetimi bu, her zaman iki kere iki dört etmez! Cumhurbaşkanımızın güvenine layık olmuş kıymetli bakanın bir bildiği vardır herhalde değil mi? Size mi danışacak tek hane mi, çift hane mi!

Yani, ekonomi uzmanları grafiklerle gösterip balataları sıyırmak üzere olan milleti boşuna yormasın… Her konuşmasında farklı bir enflasyon tahmini tahmin eden Nebati bakanın enflasyon tahmini kesinlikle tutar! Haziran ayındaki yüzde 78.62'ye bile, ‘tek haneye düştü enflasyon' diyebilir, alaşağı olursunuz… Ne de olsa arkasında Cumhurbaşkanımız var…