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Türkiye’de yeni bir akım: Bayat Ekmek Mantısı!

Hazırlık için malzemeler… Bir ekmeğe yakın bayat ekmek, 2 yumurta, 1 kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı silme karabiber, 1 çay kaşığı silme pul biber, 1 çay kaşığı silme tuz, kızartmak için sıvı yağ. Üzeri için malzeme: 1 kase yoğurt, 1 diş sarımsak, pul biber ve maydanoz.

Yapılışı şöyle… Bayat ekmeğimizi elimizle küçük parçalara ayırıyoruz. Ekmeklerin üzerine yumurtayı, ince ince kıydığımız maydanozu, baharatları, rendelediğimiz soğanı, sarımsağı ve tuzunu atıp güzelce yoğuruyoruz.

Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp normal köfte şekli verip tabağımıza diziyoruz. Tavamıza sıvı yağımızı koyup nar gibi olana kadar kızartıyoruz. Kızaran köftelerimizi kağıt havlu üzerinde bir süre bekletip yağlarının süzülmesini sağlıyoruz. Ardından köftelerimizi servis tabağına alıp üzerine önceden hazırladığımız sarımsaklı yoğurdumuzu gezdirip, pul biber ve ince ince doğranmış maydanozu serpip masamıza getiriyoruz.

Türkiye'nin yeni, ucuz ve nispeten sağlıklı yemek akımı, et girmeyen evlere şenlik Bayat Ekmek Mantısı… Afiyet olsun.

Olsun da, nereden çıktı şimdi bu Bayat Ekmek Mantısı tarifi diyorsunuz!

Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'a yönelik ‘ince mesaj taşıyan' mükemmel kararından…

İzah edeyim…

İstanbul'a 300 metrobüs alacaklardı. Cumhurbaşkanı izin vermedi!

İstanbul'da İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metrosu yapacaklardı. Cumhurbaşkanı izin vermedi!

Başta İBB Başkanı İmamoğlu olmak üzere, o metrobüslerle o metroyla işine gidip gelecek milyonlarca İstanbul'lu hem üzüldü hem de öfkelendi.

Diyorlar ki, başkan CHP'li olmasaydı Cumhurbaşkanı imzayı çoktan çakmış; hatta imzalamakla kalmayıp projeleri törenle bizzat kendisi başlatmıştı…

Günahını alıyorlar dünya liderinin! Böyle demeden önce kafa yor, bir sor, soruştur değil mi?

Ben, “imza atmama nedeni olsa olsa ne olur” deyip kafa yordum ve buldum…

İmamoğlu'nun iki projesine, o CHP'li olduğu için imza atmamazlık yapmadı! İmzaya gitmeyen yüreğinin tek düşüncesi vardı; memleketin fakir fukarası, garip gurebası!

Ne demişti geçenlerde İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü: “Günlük 1.5 milyon ucuz ekmek üretiyorduk. Ekmeğe olan talep 1 Aralık 2021'de 1 milyon 261 bindi. 25 Aralık'ta ucuz ekmeğe olan talep 1 milyon 952 bine çıktı!”

Bu havadisi duyan ve her fırsatta, “Dicle'nin kenarında kurdun kaptığı bir koyun bile benim mesuliyetim altındadır” diyen Cumhurbaşkanı ne yapsaydı yani?

Finansmanı hazır 300 metrobüs projesine imzayı mı bassaydı… Finansmanı hazır metro projesini mi imzalasaydı…

Hep yaptığı gibi yine kimseleri kırmadan(!) CHP'li İmamoğlu'nun kafasına kakmadan(!) iki projeye imza atmayarak şunu demek istedi belki de: Beyler, önceliğiniz halkın ekmek meselesi olsun!

Ne kadar kıymetli değil mi?

1 Aralık-25 Aralık arasındaki 24 günde 691 bin kişi daha ucuz ekmek almaya koşmuş. Bugün 19 Ocak 2022 olduğuna göre, geçen 25 günde en az 700 bin kişi artıp, ucuz ekmeğe talep 2 milyon 700 bin olmuştur kesin! 25 günde bir, 700 bin 700 bin artıyorsa sayı pek yakında İstanbul'un tamamı ucuz ekmek kuyruklarında buluşacak!

Kuyrukları önlemenin çaresi var mı peki? Elbette…

Cumhurbaşkanı'nın imza atmayarak gösterdiği yoldan gidin! Zaten iş mi var ki, insanlar metrobüs ve metro kullansın? Milyonlar ya masraf çıkmasın diye evde oturuyor ya da tabana kuvvet kapı kapı iş arıyor! Haliyle ne oluyor? Acıkılıyor!

Biz boşuna mı verdik Bayat Ekmek Mantısı tarifini?

Bırakın ıvır zıvır işleri de, ucuz ekmeği daha çok üretin!

***

Diyeceksiniz ki, ucuz da olsa Halk ekmeğinkiler ‘günlük' ekmekler. Sen bize bayat ekmekli yemeği anlattın, nereden bulacağız?

Kolay, fırınlardan…

Sadece erken gitmekte yarar var, çünkü bayat ekmek borsası hareketli bugünlerde!

Misal, fırından 3 tanesi 1 liraya bayat ekmek alan 3 çocuk annesi K.A., “Eşim işsiz. Mecburen ekmek ağırlıklı besleniyoruz. Bu şekilde davranmalıyız, yoksa çocuklarım da biz de aç kalırız” diyerek ‘keyifle' sabahları erkenden mahalle fırınına gitmesini anlatıyor…

Ucuz ekmek peşindeki Türk ailesinin Bayat Ekmek Mantısı'nı düşünüp, 5 müteahhite ayrılan milyarlar hariç, milletin parası har vurulup harman savrulmasın diye metro, metrobüs projesine imza atmıyorsun, sana söylemedik laf bırakmıyorlar! Nankör bunlar, nankör…