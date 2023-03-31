Mezuniyet yalan diploma gerçek!

Suriye, Afganistan hatta Ugandalı mültecilerin, yalan beyan ve düzmece belgelerle hazırladığı on binlerce ilkokul, ortaokul, lise diplomasına önce diploma denkliği verildi. Şimdi de, ‘Sehven’ diyen MEB, sahte diplomaları tek tek iptal ettiriyor..

Sultan UÇAR

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Türkiye, son 10 yılda mültecilerin sözlü beyanı veya sunduğu evraklarla onlara, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde, ‘diploma denklik belgesi' verdi. MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı incelemesi sonunda, yalan beyan ve düzmece belgelerle binlerce sahte diplomaya denklik verildiği ortaya çıktı. Bu belgelerle üniversitelere kayıt yaptıranların sayısı bilinmiyor. Diploma denkliği iptal edilenler, YÖK'e bildiriliyor.

81 İLDE ARANIYOR

İstanbul, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adana başta olmak üzere 81 ilde ortaya çıkan mültecilere ait sahte denklik belgeleriyle elde edilen sahte diplomalar iptal ediliyor. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Eğitim Politikaları Daire Başkanı Mustafa Kılıç imzasıyla 81 il valiliği ve milli eğitim müdürlüğüne, diploma denkliği iptal edilenlerin dosyası gönderildi.

OKULSUZ MEZUNLAR

Bakanlığın incelemesinde mültecilerin diploma sahteciliğine dair ilginç tablolar ortaya çıktı. İptal edilen sahte diploma denkliklerinin, Türkiye'deki eğitime denk olmadığı, beyanların gerçeği yansıtmadığı, kendilerini olmayan okullardan mezun gibi gösterdikleri gibi çarpıcı tespitler, raporlara girdi.

YÖK'E DE BİLDİRİLDİ

Şanlıurfa'da, Geçici Kimlik Koruma Belgesi ile diploma denkliği alan A. Kanivar adlı Suriyeli mülteciye önce diploma denkliği verildi. Ardından, nüfustaki doğum tarihi ile diplomadaki doğum tarihleri örtüşmediği için, 3 Ocak 2023'te denkliği iptal edildi. YÖK'e de iptaller anında bildirilip, üniversitelere kayıtları engellenmeye çalışılıyor.

“Sahte diplomaları sehven onayladık, pardon” dediler

DİPLOMALARI ‘SEHVEN' DAĞITMIŞLAR!

Diploma denkliği için Denizli Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde sınava girmeleri gerektiği halde Zahra Hosseini ile Mohsan Hossaını'ye de, Pamukkale MEM diploma denkliği verdi. MEB inceleyince, 12. sınıf diploma denkliklerini yetersiz buldu. MEM, “Sehven diploma denklik belgesi düzenlenmiştir” diye savunma yapsa da, Bakanlık, iki mültecinin de diplomasını iptal edip, YÖK'e bildirdi.

BİLAL, MEB'İ KANDIRMIŞ

MEB, Suriyeli Bilal İzzat Rabah Husseyin'in verdiği Amman Er Reyada Lisesi denklik belgesini onaylıyor. Öğrenci bu belgeyle İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne başvuruyor. Üniversite diplomanın doğruluğunu, YÖK'e soruyor, inceleniyor. MEB, “Lise mezuniyeti sağlamayan bu kişinin bir yükseköğretim kurumunda eğitim almaya durumunun uygun olmadığı mütalaa edildi” diyerek, yine kendisinin verdiği lise diploma denkliğini iptal ediyor. Ürdün'de bu isimde bir okul yok. Bu adı taşıyan Suudi Arabistan'da lise var.

İDLİB DİPLOMASININ NOTLARI ÇELİŞKİLİ

Suriye Geçici Hükümeti ve İdlib Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı edebiyat bölümü mezunu görünen Halid Raid'in diplomasını Adana MEM, “İdlib'de lise okuduğu görülmüştür” diye, onaylıyor. MEB, diploma notlarının denk olmadığını tespit edip, iptal ediyor. Omar El Hajj'ın Lübnan'daki Saba Zirek Lisesi'ni bitirdiği iddiasına da önce denklik veren MEB, sonra kanıtlanamadığı için iptal ediyor.

SAHTE VEKALETLE DENKLİK

İstanbul'daki Omid Abdullahi'nin lise diploması olmadığı halde Beylikdüzü MEM, lise diploma denkliği veriyor. Bu diplomayla üniversiteye gidebilirken, 10 Mart 2023'te MEB, iptal etti. Fatih MEM yine Mostafa Mirzaei adlı Suriyeli'ye önce denklik verdiği diplomayı aynı nedenle iptal etti. Farya Kahallılı Mahalleh'in resmi başvuruyu sahte vekaletname ile yaptığına bakılmaksızın önce diploma denkliği verilip, ardından iptal edildi.

SAHTE DİPLOMAYI NOTER ONAYLAMIŞ!



Esmatullah Sharifi ile Abdulsalam Sharifi adlı kişilerin diploma denkliklerini Zeytınburnu MEM, Afganistan'daki Khanae Noor Lisesi'nden alındığı iddia edilen belgelerle kabul ediyor. Zeytinburnu 1. Noteri de, belgelerin doğruluğunu onaylıyor. Eğitimi, 12. sınıfa denk kabul edilip, denklik veriliyor. Ama, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, ‘belgelerin doğruluğu teyit edilemedi' yani ‘sahte belge' gerekçesiyle denkliği iptal etti.

UGANDA'DA BİLE OKUMADAN TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTEYE



Uganda'dan Nellie Ethell, Mary's Namagunga Koleji mezunu olduğunu ileri sürdü. Eyüp MEM, 3 yıl önce diploma denklik belgesi verdi. Uganda Eğitim Bakanlığı onaylı, resmi belge sunulmadığı için 17 Ocak 2023'te bu kez MEB, diploma denkliğini reddetti. Lise diploması olmadan, üniversiteye gitti. Endonezya uyruklu Sharıfah Rodhwa Nur Fauzai'nin mezunu olduğunu ileri sürdüğü Jongol Lisesi denkliğinde de, diploma notu ile not dökümü çeliştiği için denkliği iptal edildi.