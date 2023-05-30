Açlık sınırı 10 bin 362 TL’ye, yoksulluk sınırı 31 bin 752 TL’ye yükseldi

Türk-İş'in hesaplamasına göre, açlık sınırı 10 bin 362 TL’ye, yoksulluk sınırı 33 bin 752 TL’ye yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Mayıs 2023’e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Verilere göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 10 bin 362,01 TL'ye, yoksulluk sınırı 33 bin 752,49 TL'ye yükseldi. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' de aylık 13 bin 439,41 TL'ye çıktı.

Önceki ay açlık sınırı 10 bin 135 TL, yoksulluk sınırı ise 33 bin 14 TL olmuştu.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 72,18

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,23 olurken on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 72,18 oldu.

TÜRK-İŞ hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan derlenen fiyatlara göre, gıda ürünlerinde Mayıs 2023 itibariyle gözlemlenen değişim harcama gruplarına göre şu şekilde oldu:

Süt, yoğurt, peynir grubunda, yoğurt fiyatları sınırlı düzeyde geriledi, peynir yüzde 3 zamlandı.

Kırmızı et fiyatlarının 300 TL'yi geçmesiyle beyaz ete talep artmış ve tavuk ile balığın da fiyatlarını da yükseltti. Bir ayda balık yüzde 5, tavuk yüzde 6 zamlandı.

Kuru fasulyede yüzde 13, kırmızı mercimekte yüzde 9 fiyat artışı görüldü. Dana eti ortalama fiyatları yüzde 13, yumurta fiyatları yüzde 15, nohut yüzde 3 geriledi.

Bir ayda pirinç yüzde 7, un yüzde 13 zamlandı. Bulgur fiyatı yüzde 12 düştü. Makarna fiyatı değişmedi. İrmik fiyatı sınırlı düzeyde geriledi. Ekmek fiyatı aynı kaldı.

MAYISTA ZAM ŞAMPİYONU HAVUÇ

Semt pazarlarında yeşil soğan, kıvırcık gibi salata yeşilliklerinin fiyatı yüzde 20; pırasa, lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları sınırlı seviyede arttı. Patates 17,5 TL'ye çıkarken geçen ay 25 TL'ye yükselen ortalama kuru soğan kilogram fiyatı 19 TL'ye düştü. Gıda sepetinde bu ayın zam şampiyonu yüzde 75'lik artışla havuç oldu ve ortalama 35 TL'den satıldı.

Limon, turp, domates, salatalık fiyatları geriledi, patlıcan ve kabak fiyatları değişmedi. Kış meyvelerine veda ederken yaz meyvelerinden tezgâhlarda yeni yaygınlaşmaya başlayan kiraz ve karadutun fiyatları 40 TL'den müşteri aradı.

ORTALAMA MEYVE FİYATI 28,5 TL

Ortalama sebze (ana yemekleri tamamlayan maydanoz, kıvırcık vb. salata yeşillikleri dâhil değil) kg fiyatı 19,68 TL, ortalama meyve kg fiyatı 28,57 TL oldu.

Ortalama meyve-sebze kg fiyatı bu ay ilk kez 20 TL'yi geçerek 21,72 TL olarak tespit edildi.

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