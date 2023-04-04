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Benzine zam geliyor

Benzin fiyatları bu geceden itibaren zamlanacak. Petrol fiyatlarında dün yaşanan sert artış, akaryakıtta zammı beraberinde getirdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:51 - 04 Nisan 2023 Güncellenme:
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Benzine zam geliyor

Petrol fiyatlarında dün yaşanan sert artışın ardından bugün akaryakıta zam geliyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam gelecek.

Motorinde ise bugün fiyat değişimi olmayacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 22,42 TL’ye, Ankara’da 22,77 TL’ye, İzmir’de 22,73 TL’ye yükselecek.

Motorin fiyatları yaklaşık olarak İstanbul’da 20,37 TL, Ankara’da 20,73 TL, İzmir’de 20,81 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, rafineri uzaklıkları ve kâr marjlarına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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