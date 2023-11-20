Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olan emeklilere 5000 TL ikramiye verilecek mi?

Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verilen 5000 TL emekli ikramiyesi için ek düzenlemeye gidiliyor. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olduğu için ikramiye alamayan 1 milyon 629 bin 730 çiftçi için düzenlemenin kapsamı genişletilecek ve 5000 TL emekli ikramiyesi verilecek.

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Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla verilen 5000 TL ikramiyeden yararlanamayan 1 milyon 629 bin 730 emekli çiftçi için düzenlemeye gidiliyor. Konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı’nda ele alınması bekleniyor.

ÇİFTÇİLERE 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olduğu için ikramiye alamayan çiftçi emeklilerinin 5 bin liralık ikramiyeden yararlanabilmesi için yeni bir çalışma başlatıldığı belirtiliyor.

Çiftçileri kapsayacak 5 bin TL emekli ikramiyesi ek düzenlemesi Kabine Toplantısı’nda gündeme gelmesi bekleniyor.

‘EN AZ 20 BİN LİRA ALMALI’

5 bin liralık ikramiyeden yararlanamayan çiftçiler ise karara isyan ederek AKP’nin kalesi Karadeniz Bölgesi’nden tepki gösterdi. Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla verilen ikramiyeden 1 milyon 629 bin 730 emekli çiftçinin yararlanamamasına Trabzon’daki fındık ve çay üreticileri “Yanlış yaptı Reis bize” diyerek isyan etti.

Üzerinde 5 dönüm fındık arazisi olduğunu belirten emekli Recep Söylemez, “Bu 5 bin lira kandırma parası, aldatma parasıdır. Normal zammı vermedi, 5 bin lira verse ne olur. Bugünün şartlarında bir emeklinin en az 20 bin lira alması lazım” ifadelerini kullandı. Tarım arazisi için yılda 500 lira verildiğini ifade eden Kemal Küçük, “Sağolsunlar verdiklerini de fazla fazla aldılar. Bir vatandaşa ‘Sen çalışma bu parayla geçin’ demeye hakkı var mı ülkeyi yöneten bir insanın. Yanlış yaptı Reis bize” derken Recep Alemdar ise, “Bu emekli ikramiyesi kime verildi anlayamadık, herkesin üzerine bir şey vardır yani. Memura 10 bin lira zam yaptılar bize hiçbir şey vermediler. Anlayamadık” diye konuştu.