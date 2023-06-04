Şimşek’ten ‘rasyonel zemine dönme’ mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Nureddin Nebati'den devraldı. Şimşek açıklamasında "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır" dedi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yeni kabineyi açıklamasının ardından, Hazine ve Maliye Bakanı olarak Atanan Mehmet Şimşek, görevi Nureddin Nebati’den devraldı.

Nebati devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle devraldığım Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunu Sayın Mehmet Şimşek'e devretmek üzere buradayız. Bizler için en önemlisi milletimizle yan yana verdiğimiz bu mücadeleye en ufak bir gaflete düşmeden aralıksız hizmete devam etmektir” ifadelerine yer verdi.

‘RASYONEL ZEMİN’ VURGUSU

Şimşek, Bakan Nebati döneminde yatırım ve istihdamda önemli başarılar elde edildiğini söyleyerek kendisine teşekkür etti.

Şişmek, temel hedeflerinin toplumun refahını artırmak olduğunu belirterek enflasyonla mücadele mesajı verdi.

Nebati’den görevi devralan Mehmet Şimşek, rasyonel politikalara vurgu yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

*Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı artırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada; şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır.

*Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır.

*Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir dönemde, kurumsal kapasitemizi güçlendirerek makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz.

*Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır.

*Orta vadede enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır.

*Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır.

NEBATİ’DEN DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Devir teslim töreni Nebati’nin ardından Şimşek’in de konuşmasını yapmasıyla sonlandı.

Görevi Mehmet Şimşek'e devreden Nureddin Nebati’nin tören sonundaki hareketi dikkat çekti.

Devir teslim törenindeki ilginç anlar kameralara yansıdı.

Devir teslim konuşmasının sonunda Nebati, Şimşek'e dönerek ‘Oh…' dedi.

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