Lüks inşaat projesi yolu yuttu, mahkeme ‘Dur’ dedi

AKP’li Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’a ait Pasifik Gayrimenkul’un Beşiktaş’ta yaptığı lüks konut projesi için çevredeki sitelerin ana yol ile tek bağlantısı olan sokağın kapatılarak inşaat alanına dahil edilmesine mahkeme “dur” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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Jandarma Genel Komutanlığı'nın TOKİ'ye devrettiği Beşiktaş Levent'te askeri lojmanların bulunduğu yaklaşık 20 dönümlük arazi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2021 yılında “Rezerv Yapı Alanı” ilan edildikten sonra Emlak Konut GYO'nun hazırladığı imar planları ile AVM, otel ve rezidans yapılabilecek hale getirildi.

Emlak Konut GYO'nın 2021 yılının mart ayında arazi için açtığı ihaleyi de AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi Fatih Erdoğan'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Pasifik GYO 2.6 milyar TL'lik teklifi ile aldı.

6 adet lojman binası yıkıldı ve arazide inşaat çalışmaları başladı.

Ancak projenin yanı başındaki Akademiler Sitesi ve bazı apartmanlar inşaat nedeniyle mağdur oldu.

Site yönetimi, ana cadde ile tek bağlantısı olan 10 metre genişliğindeki Cahit Aybar Sokağı'nın iptal edilerek inşaat projesine dâhil edilmesi nedeniyle imar planlarının iptali için dava açtı.

Harp Akademileri Sitesi ve Akademiler Sitesi'nin ayrı ayrı açtığı davalarda 25 Mayıs 2023 tarihinde yürütmeyi durdurma kararları çıktı.

“SOKAĞIN KAPATILMASI HUKUKA AYKIRI”

İdare mahkemesi imar planlarıyla ilgili itirazları tek tek değerlendirerek karara bağladı. Plan değişikliği ile Büyükdere Caddesi'nden Akademiler Sitesi'ne bağlantıyı sağlayan Cahit Aybar Sokağı'nın kapatılıp “turizm, ticaret, konut” fonksiyonuna dahil edilerek güneye kaydırılmasının, planlama ilkelerine ve tekniklerine, alanın özelliklerine, imar mevzuatına ve hukuka aykırı olduğu sonucuna varıldı.

Davacı sitenin giriş alabilmesinin tek seçeneğinin Cahit Aybar Sokağı olduğu, önerilen yeni yolun da teknik ve güvenlik açısından problemli olduğu, yangın-deprem gibi bir afet durumunda ya da acil durumlarda yeni önerilen yoldan alana girişin imkansız olduğu vurgulandı.

BOĞAZİÇİ KANUNA AYKIRI

Arazinin, konut fonksiyonundaki bölümüne getirilen 16 kat yapılaşma koşuluna ilişkin itiraz da kabul edildi ve Boğaziçi Kanunu'na aykırı olduğu için yürütmeyi durdurma kararı verildi.

“Boğaziçi Geri Görünüm” sınırları içinde kalan alanda, konutlara en fazla 4 katlı yapı hakkı verildiğine dikkat çekilerek 16 katlı konut inşaatı hukuka ve mevzuata uygun bulunmadı.

Konut fonksiyonuna getirilen 16 kat yapılaşma koşulu ve Cahit Aybar Sokağı'nın kapatılmasının, komşu konumunda bulunan parsel üzerindeki yapıda yaşayan site sakinlerini doğrudan etkileyeceği ve telafisi güç zararlar doğuracağı için yürütmeyi durdurma kararı alındı.

Arazideki “ticaret+konut-turizm” fonksiyonlarına verilen 16 kat yapılaşma hakkı için istenen yürütmeyi durdurma talebi ise reddedildi.