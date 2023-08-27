Birlikte yaşadığı adamın evini yakıp kaçtı
Kayseri'de Selma Ç. (39), birlikte yaşadığı M.Y.ye (39) kızıp, oturdukları evi ateşe vererek kaçtı.
Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Çakıl Caddesindeki 3 katlı binanın 2’nci katında oturan Selma Ç., saat 15.30 sıralarında iddiaya göre birlikte yaşadığı M.Y.’ye ait evin 2 odasını ateşe verip kaçtı.
ALEVLER DAİREYİ SARDI
Kısa sürede büyüyen alevler daireyi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
SELMA Ç’DEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Komşularının haber vermesiyle eve gelen M.Y., polis ekiplerine Selma Ç.den şikayetçi olduğunu belirterek “Yakmış kaçmış. İçeri girip bakmanızı istiyorum” dedi. Polis, Selma Ç.yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)