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Birlikte yaşadığı adamın evini yakıp kaçtı

Kayseri'de Selma Ç. (39), birlikte yaşadığı M.Y.ye (39) kızıp, oturdukları evi ateşe vererek kaçtı.

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Birlikte yaşadığı adamın evini yakıp kaçtı

Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Çakıl Caddesindeki 3 katlı binanın 2’nci katında oturan Selma Ç., saat 15.30 sıralarında iddiaya göre birlikte yaşadığı M.Y.’ye ait evin 2 odasını ateşe verip kaçtı.

ALEVLER DAİREYİ SARDI

Kısa sürede büyüyen alevler daireyi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

SELMA Ç’DEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Komşularının haber vermesiyle eve gelen M.Y., polis ekiplerine Selma Ç.den şikayetçi olduğunu belirterek “Yakmış kaçmış. İçeri girip bakmanızı istiyorum” dedi. Polis, Selma Ç.yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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