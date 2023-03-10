Deprem sonrası korkutan görüntü

Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören bazı yollarda çökme ve kayma oluştu

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6 Şubat depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş’taki bazı kırsal mahalle yollarında hasar oluştu.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sırasında Tevekkeli-Sivricehüyük ve Öksüzlü bağlantı yollarında çökmeler ile yaklaşık 4 metre kayma meydana geldi.

Depremin yollarda bıraktığı izler drone ile de görüntüledi.

Görüntülerde, sağ ve sol şeridin bazı alanlarda karşılıklı birleşmesi, trafikte seyreden araçların aniden karşı yönden gelen araçla karşı karşıya gelmesi veya boşluk bir alan ile karşılaşması yer alıyor. (AA)

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