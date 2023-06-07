Gaybubet evinde yakalanan FETÖ avukatı Cemalettin Mutlu tahliye edildi

"Futbolda şike kumpası" davasının firari sanığıyken gaybubet evinde yakalan avukat Cemalettin Mutlu tahliye edildi. Mutlu, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.

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FETÖ’nün avukatlık yapılanmasında yer alan ve “futbolda şike kumpası” davasının firari sanığıyken gaybubet evinde yakalan avukat Cemalettin Mutlu, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya, tutuklu sanık Cemalettin Mutlu ve avukatları katıldı. Duruşmada, müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü’nü temsilen de bir avukat hazır bulundu.

Hakkındaki tanık ifadelerine karşı savunması sorulan sanık Mutlu, tarafına gönderilen paraların avukat müvekkil ilişkisinden kaynaklandığı, kiminin icra kiminin de boşanma davaları nedeniyle aldığı ve yaptığı ödemeler olduğunu söyledi.

“TERÖR BENİM KIRMIZI ÇİZGİMDİR”

Mutlu, tanık ifadelerinde kendisiyle ilgili şu ana kadar “Örgütün şu programına katıldı, şu evlerde kaldı, ByLock kullandı.” diyen kimsenin olmadığını savunarak, “25 sene ceza avukatlığı yaptım. 22 aydır tutukluyum. Bir sürü müvekkilin kaçakçılık dosyasına baktım. Sınırlar delik deşik. Kaçmak isteseydim maddi manevi imkanım vardı. Bana bu kumpası kuranları da biliyorum. Amaç benim burnumu sürtmek. Sağlık sorunlarım ciddi noktalara geldi. Beraat edeceğime inanıyorum. Benim gibi bir adama terörist denilmesi zoruma gidiyor. Terör benim kırmızı çizgimdir. Tahliyemi istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak sanık Mutlu’nun tahliyesine karar verdi.

KARDEŞİYLE BİRLİKTE YAKALANMIŞTI

Mutlu hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve ikametine en yakın karakola haftada bir gün imza vermesi şeklinde adli kontrol şartı uygulayan heyet, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

FETÖ’nün avukatlar yapılanmasında yer alan ve “futbolda şike kumpası” davasının firari sanığı avukat Cemalettin Mutlu ile kardeşi Veli Mutlu, 18 Eylül 2021’de Eyüpsultan’daki bir gaybubet evine düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen “Askeri Casusluk, Fuhuş ve Şantaj, Poyrazköy, Amirallere Suikast” gibi kumpas soruşturmalarında yer alan Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç, Tufan Ergüder, Yurt Atayün ve Ömer Köse’nin de aralarında bulunduğu birçok emniyet mensubunun bir dönem avukatlığını yapan Mutlu, aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

“MOSTUROĞLU’NA BASKI YAPTI”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mutlu’nun avukatlık yapılanması içerisindeki eylemlerine yer veriliyor.

Mutlu’nun telefon hatlarıyla örgütün mahrem imamlarından avukat Faik Toklucu ve Alaeddin Yüksel Bulut ile irtibatının bulunduğu vurgulanan iddianamede, sanığın ayrıca ByLock kullanıcısı şahıslarla iletişim kaydının tespit edildiği anlatılıyor.

“ŞÜPHELİLERE PARA GÖNDERMİŞ”

İddianamede, MASAK raporuna göre, Mutlu’ya FETÖ üyelerince bazı ödemeler yapıldığı ve Mutlu’nun da kimi şüpheli şahıslara bir miktar para gönderdiğine yönelik tespitler yer alıyor.

Sanıkla ilgili “futbolda şike kumpası” davasındaki bazı sanıkların beyanlarına yer verilen iddianamede, Mutlu’nun, Aziz Yıldırım’ın tutuklandığı “futbolda şike” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şekip Mosturoğlu ve Ahmet Çelebi gibi kişileri cezaevinde ziyaret ederek tahliye edilecekleri yönünde teşvikle Aziz Yıldırım aleyhine ifade vermeye zorladığı kaydediliyor.

İddianamede, dönemin Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören’in başsavcılıkça bilgisine başvurulduğu sırada sanığın da orada olduğu ve bu iş için 25 bin 643 lira aldığı dile getiriliyor.

Cemalettin Mutlu’nun bu şekilde örgütün kurgulayıp yürüttüğü soruşturma dosyasına delil oluşturmaya çalıştığı vurgulanan iddianamede, sanığın “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. (AA)

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