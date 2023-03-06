Abone Ol

Hatay’da korkutan deprem (Son depremler)

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Hatay'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 00:01 - 06 Mart 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Hatay’da korkutan deprem (Son depremler)

Hatay’ın İskenderun körfezinde saat 23.49’da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 5,39 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Prof. Dr. Ahmet Ercan: 6.7'ye varan en az 15-20 artçı deprem gelecekİlginizi ÇekebilirProf. Dr. Ahmet Ercan: 6.7'ye varan en az 15-20 artçı deprem gelecekMalatya'da depremde yıkılan binalardan 238'inin enkazı kaldırıldıİlginizi ÇekebilirMalatya'da depremde yıkılan binalardan 238'inin enkazı kaldırıldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AFAD Boğaziçi Üniversitesi deprem Hatay internet Kandilli Rasathanesi son depremler
X Reklam