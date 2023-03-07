Hatay’da korkutan deprem (Son depremler)

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 01.14’te merkez üssü Hatay’ın Defne ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 7.05 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığının tespiti için ekipler, çalışma başlattı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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