Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘ücretsiz elektrik’ göndermesi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de güneş enerji santrali açılışında konuştu. Şanlıurfa'da çiftçilere verdiği 'bedava elektrik' sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, Bay Kemal'in hesap uzmanı olduğunu unutuyor. Ben yıllarca bunu yaptım. Plan nedir, bütçe nedir ben bilirim" ifadelerini kullandı.

Selami AYDIN

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli’de Bozkurt Belediyesi Güneş Enerji Santrali Açılışı’na katıldı. Kılıçdaroğlu soğuk hava nedeniyle kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

“ÇİFTÇİ NEDEN BU KADAR PAHALIYA ELEKTRİK TÜKETİYOR?”

Şanlıurfalı çiftçilerin en çok şikayet ettiği konunun elektrik fiyatları oldunu anımsatan Kılıçdaroğlu, “Bereketli bir ova, bereketli bir Türkiye. Bizim çiftçi elektriği niye bu kadar pahalıya alır? Gübreyi anladık, ilacı anladık, mazotu anladık, dışarıdan geliyor. Allah’ın güneşi bedava, niye bu kadar pahalıya elektrik tüketiyor? Oturduk bir hesap yaptık, ve gördük ki eğer sağlıklı ve düzgün bir yatırım yapabilirsek çiftçimize elektriği bedava verebiliriz” ifadelerini kullandı.

“ELİMDEN TUTAN YOK AMA ENGEL ÇIKARANLAR VAR”

Şanlıurfa’ya gittiğinde bunu açıkladığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Dedim ki, ‘Yerel yönetimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı bize verin, Şanlıurfalı çiftçilerin tamamına elektriği ücretsiz vereceğiz.’ Daha sonra Erdoğan’ı da izlediniz. O da diyor ki ‘Elinden tutan mı var?’ Elimden tutan yok, engel çıkaranlar var. Ama herkes şunu bilsin, Kılıçdaroğlu yani Bay Kemal şikayet etmez. O’nun görevi bütün engelleri aşıp, amaca ulaşmak” şeklinde konuştu.

“ERDOĞAN, BAY KEMAL’İN HESAP UZMANI OLDUĞUNU BİLMİYOR”

Panel alırken zorluk yaşadıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Panel verilmez mi parayla? O bile satılmak istenmedi. Ama belediye başkanımız bütün engelleri aşarak bu sorunu çözdü. Şimdi Antalya da yapıyor benzerini. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız 15 bin 120 çiftçiye, sulama kooperatifi aracılığıyla elektriği ücretsiz veriyor. Erdoğan’ın unuttuğu bir şey var. Erdoğan, Bay Kemal’in hesap uzmanı olduğunu bilmiyor. Ben hesap uzmanıyım” dedi.

“ÇİFTÇİYİ TOPRAĞA KÜSTÜRMENİN SONU FELAKETTİR”

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

*Neden ‘önce çiftçi’ dedik? Çünkü karnımızın doyması lazım. 85 milyon insanı besleyecek olan çiftçidir. Çiftçiyi toprağa küstürürseniz, bunun sonu felakettir.

*Bu bereketli toprakları kim çalıştıracak? Kim üretecek? Çiftçi. Hep beraber çiftçilerin kazanacağı bir ortamı yaratmak zorundayız ve bunu yaratacağız.

*Şimdi elektrikten başladık, göreceksiniz Allah nasip eder sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda kırsalda çalışan genç kadınların ve çocukların sosyal güvenlik primini de sosyal devlet olarak biz ödeyeceğiz.