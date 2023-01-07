Sokak hayvanlarının beslenmesini engelleyen yasağı yargı iptal etti

Manisa Gördes İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 4 Ekim 2022 tarihinde ilçedeki sokak hayvanlarının belediyenin belirlediği 11 nokta haricinde ev önünde veya sokakta beslenmesini yasaklayan kararını Manisa 1. İdare Mahkemesi hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla iptal etti.

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Manisa Gördes Kaymaklığı başkanlığındaki Gördes İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 4 Ekim 2022 tarihinde ilçedeki sokak hayvanları için hayvan severlerin tepkisini çeken bir karara imza attı. Kurul tarafından verilen kararda ilçe merkezinde ev, dükkan önlerinde veya çeşitli yerlerde sokak hayvanlarının beslenmesini yasakladı.

BELEDİYENİN BELİRLEDİĞİ YERLER HARİCİNDE BESLENMESİ YASAKLANDI

Gördes Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 04.10.2022 tarih 2022/07 sayılı kararında, ilçedeki sokak hayvanlarının AKP'li Gördes Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen 11 nokta haricinde beslenmesin yasakladı. Karanın gerekçesinde ise ilçe merkezinde oluşabilecek hayvan hastalıkları riski, sokak köpeği saldırılarından dolayı halkın güvenliği ve trafik kazalarına risk oluşturduğu ifade edildi. Ayrıca karara uymayan vatandaşlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282.'nci maddesi gereğinde idari para cezası başta olmak üzere TCK'nın 295.'nci maddesi olan ‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu'ndan suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

MAHKEME KARARI İPTAL ETTİ

Gördes Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karara tepki gösteren Manisa Hayvan Hakları Koruma Derneği(HAKDEM), kararın iptali için Manisa 1. İdare Mahkemesi'ne 12 Ekim 2022 tarihinde dava açtı. HAKDEM gerekçe olarak, alınan kararın ilçe merkezindeki tüm sokak hayvanlarının aç kalmasına neden olacağı, beslenme noktalarının ilçe dışında olduğu ve alınan kararın hukuka uygun olmadığını gösterdi.

Manisa 1. İdare Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, HAKDEM'in gerekçelerini haklı bularak alınan kararın iptalini oy çokluğuyla kabul etti.

Mahkemenin verdiği kararda gerekçe olarak, Gördes Belediyesi Veteriner İşleri birimi tarafından sokak hayvanlarının beslenmesi için oluşturulan noktaların mevzuatın ön gördüğü amacı uygun olmadığı, beslenme noktalarının gönüllü kuruluşlarla işbirliği çerçevesi içinde kurulması gerektiği ve kararın uygulamaya geçmesi halinde telafisi mümkün olman zararların ortaya çıkabileceği olarak ifade edildi.

“SOKAK HAYVANLARINA BİR KAP YEMEK VERMEK SUÇ DEĞİLDİR”

Manisa 1. İdare Mahkemesi'nin verdiği karar ile tüm illerde veya ilçelerde yerel yönetimlerin sokak hayvanlarının beslenmelerine yönelik alınabilecek olumsuz kararların önüne geçeceğini ifade eden Manisa Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Elbirliler, sokak hayvanlarını beslemenin kanunda bir suç teşkil etmediğini dile getirdi.

Dernek Başkanı Elbirliler yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Eğer bu karar uygulamaya geçseydi ilçedeki tüm sokak hayvanları açlığa mahkum edilecekti. Çünkü hala bir barınağı olmayan belediyenin tespit ettiği beslenme noktalarını bir kısmı karayolu üzerinde, bir kısmı ise ilçe merkezinin dışında ormanlık alanların sınırında. İlçedeki tüm sokak hayvanlarının bu yerlere nasıl gitmesini beklerler. Ayrıca bu konuda derneğimizin hiçbir görüşünü de almadılar. Amaç sokak hayvanlarını aç bırakıp ölüme mahkum etmek. Ayrıca kanunda veya yönetmelikte sokak hayvanlarına bir kap yemek vermek suç değildir. Eğer bu karar uygulamaya geçseydi sokak hayvanlarını besleyen gönüllü vatandaşlarımız yaptığı iyiliğin neticesinde cezaya mahkum olacaktı. Alınan bu kararı doğru ve hukuki bulmadığımız için yargıya taşıdık. Mahkemede bizim gerekçelerimizi haklı bularak kararı iptal etti. Verilen bu kararın Türkiye'de bir emsal olacağını düşünüyorum. Kimsenin sokaktaki can dostlarımızın beslenmesine el uzatmasına müsaade etmeyiz.”