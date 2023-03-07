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Marmara Denizi’nde deprem (Son depremler)

Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Tekirdağ açıklarında meydana gelen sarsıntı, yerin 8.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Yayınlanma: 11:57 - 07 Mart 2023 Güncellenme:
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Marmara Denizi’nde deprem (Son depremler)

Kandilli Rasathanesi verisine göre saat 11.36’da Marmara Denizi’nde 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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deprem Kandilli Rasathanesi
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