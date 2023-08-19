Termik santral önünde Akbelen eylemi

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de yaklaşık 4 yıldır Akbelen ormanını korumak için mücadele veren köylüler, Yeniköy Termik Santrali önünde eylem yaptı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de 24 Temmuz tarihinde sabaha karşı jandarmanın geniş güvenlik önlemi altında başlayan ağaç kesimleri bir haftada tamamlanarak 78 hektarlık Akbelen ormanı yok edildi. Yaklaşık 4 yıldır Akbelen ormanını korumaya çalışan İkizköylüler mücadeleyi bırakmadı. Direnişlerini sürdüren İkizköy Çevre Komitesi ve köylüler, Yeniköy Termik Santrali önünde basın açıklaması ve eylem yaptı.

İkizköy Çevre Komitesi Sözcüsü Nejal Işık, köylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal ve çevrecilerin İngilizce pankartlarla katıldığı eylemde sık sık “Akbelen ormanını vermeyeceğiz”, “Limak Akbelen’den defol”, “Direne direne kazanacağız” sloganları atıldı.

“AKBELEN ORMANI KATLEDİLDİ, HUKUK ADALET YOK EDİLDİ”

İkizköy Çevre Komitesi Sözcüsü Nejal Işık yaptığı açıklamada, ”Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri ve bu santraller için yürütülen madencilik faaliyetleri bugüne kadar havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirleterek, köylerimizi, yaşam alanlarımızı yok ederek çalışmaya devam ediyor. Bugüne kadar pek çok köyü yutarak İkizköy'e dayanan bu faaliyetler, 2 senedir varımızla yoğumuzla koruduğumuz, inatla savunduğumuz Akbelen ormanımızı katletti. Üstelik yaşlısı genci demeden, hasta mı değil mi bakmadan, şiddet ve darp ile bizleri baskılayarak, engelleyerek, büyük bir barikatın arkasında, gözlerimizin önünde yapıldı bu katliam. Hukuk, adalet yok edildi. Tanığız” dedi.

“SANTRALLERİN MEVCUT FAALİYETLERİ HUKUKA AYKIRIDIR”

Avukat İsmail Hakkı Atal ise “Bu santrallerin ‘çevre yatırımları’ olarak ifade ettikleri faaliyetlerini tamamlama tarihi 31 Aralık 2019. Bunu yapmadılar; bugün bile yapabilmiş durumda değiller. Yasal yükümlülüklerini yerine getirememiş olmalarına, üstelik santrali işleten şirketin dahi bunu ifade etmesine rağmen bu santrallere izin verildi. Yani, bu santrallerin mevcut faaliyetleri hukuka aykırıdır. Akbelen Ormanının kesilmesi hukuka aykırıdır. Hem tanığız, hem de unutmayacağız. Biz bu bölgede yaşayan İkizköy, Karacahisar ve Çamköylüler olarak, yıllardır devam eden bu hukuksuzluğun sona erdirilmesi, hukuka aykırı verilmiş olan çevre izinlerinin iptal edilmesi için Bakanlığa başvurumuzu yaptık. Adalet istiyoruz. Akbelen Ormanı için, köyümüz için, geleceğimiz için adalet istiyoruz. Tüm hukuksuz uygulamalar karşısında köyümüzü, topraklarımızı savunmaya da devam edeceğiz. Yılmıyoruz, mücadeleden vazgeçemiyoruz. Havamız, suyumuz, köyümüz için, bir avuç toprağımızı daha kaybetmemek için direniyoruz” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Akbelen’e direnişe gidenlere bir şok daha

İlginizi Çekebilir Akbelen’de seyyar tuvalet gerginliği: 2 gözaltı