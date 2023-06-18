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Tehdit büyüyor! Salgına dönüştü…

Türkiye'de kızamık vakalarında ciddi bir artış var. Yılbaşından bu yana, yani 6 aylık bir dilimde 343 kişide kızamık görüldü. Neredeyse her gün 2 kişi bu hastalığa yakalanıyor. Uzmanlara göre bu artışın iki sebebi var. İlki düzensiz gelen göçmenler, ikincisi ise aşı oranlarının düşmesi...

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