Sen de Tuncay gibi olma Arda!

Ocak ayından sonra hem oyun hem de mental açıdan dağılan iki takımın maçında Fenerbahçe ayakta kalan taraf oldu. Sezon başında sıkça yaptığı ve rakiplerini dumura uğrattığı ön alan presi, daha 1. dakika dolmadan golün gelmesini sağladı. Başakşehir hiçbir karşılık veremeyince Fenerbahçe için antrenman tadında bir maç oldu. Valencia son maçına yakışır ciddiyette oynasaydı belki fark daha fazla olabilirdi.

Her şeye rağmen 9 yıl sonra gelen kupa Fenerbahçe camiası için moral kaynağı olacaktır. Ancak yine bir sezon öncesi hoca krizi yaşanması ve bir türlü teknik ekip istikrarının yakalanamaması, Fenerbahçe’nin her sezona aynı soru işaretleri ile başlamasına neden oluyor. Mevcut haliyle bile birçok kaygı ve stresi içinde barındıran Fenerbahçe camiası, her sezon inatla yeni kaos ihtimalleri yaratmaktan vazgeçmiyor. Gerçekten enteresan bir yönetilme biçimi…

İkinci döneminin son yılına giren Ali Koç, Süper Lig şampiyonluğu için transferde kesenin ağzını açabilir. Başkan, herkesin kendisini istifaya davet ettiği son senesine kazanacağı şampiyonlukla rüzgarı tersine çevirebilir. Geride kalan 5 yılda vadettiği şeyleri gerçekleştirme konusunda not defteri eksilerle dolu olsa da, bunu artıya çevirmek düşünüldüğü kadar zor değil.

Arda Güler, Tuncay Şanlı olma…

Gelecek sezon hangi transferlerin yapılacağı veya takımın başına kimin getirileceğinden daha çok, Arda Güler’in durumu en önemli gündem maddesi.

Herkes, Arda Güler’in en kısa sürede Avrupa’ya gitmesi konusunda ısrarcı. Bir an önce gitsin, kendini kurtarsın deniliyor. Ben pek öyle düşünmüyorum. Arda’nın tartışmasız yeteneği ve gün geçtikçe güçlenen fiziği, zaten her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor. Henüz 18 yaşında ve acele etmesini gerektirecek hiçbir gerekçesi yok.

Şu an Avrupa’nın hangi büyük takımına giderse gitsin ilk 11 oynaması zor. En az 1 buçuk, 2 sene daha bu tempoda gelişimini sürdürmesi beklenecektir. O yüzden bu süreyi Fenerbahçe’de sivrilerek geçirmesi en sağlıklısı olacaktır.

Fenerbahçe’ye 20 yaşında gelen Tuncay Şanlı, 5 sene sonra aceleyle Middlesbrough’ya transfer olmuştu. Elbette Arda Güler, Tuncay Şanlı’ya oranla yetenek bakımından daha üst seviyede bir oyuncu ve Avrupa serüveninin Tuncay’a göre daha başarılı geçme potansiyeli yüksek.

Ama Tuncay’ın erken vedası, her Fenerbahçeli’nin içinde yarım kalan bir aşk gibi ukdedir. Sen de öyle olma Arda…