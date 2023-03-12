Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kazanmak önemli

Taraftar takımını özlemiş. Tribünler tıklım tıklım. Destek üst düzeyde. Fakat maça girişi iyi değildi Galatasaray'ın. Oyuna tempolu, diri başlaman lazım. Baktım dakika 25, ortada pozisyon yok.

Kasımpaşa, topu ev sahibine bırakmıştı. Kalabalık kendi yarı saha savunması ile çabuk atak düşüncesi içindeydiler. Mata'nın sakatlığı oyun aklının biraz düşmesine yol açtı. Her şeye rağmen İcardi'nin şutu gol olsa, bu durgun oyuna rağmen öne geçebilirdi Galatasaray.

Zaniolo’nun çok farklı bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Galatasaray'ın onu transfer etmesi büyük hamleydi. Gol anında sakin kaldı, klas bıraktı. Öncesi, Rashica'nın çabuk ve akıl dolu pasını unutmadım.

Galatasaray, golden sonra topu daha çabuk kazandı. Böyle anlarda, bir de iyi pas yapıp rakibin ritmini düşüreceksiniz. Bu durum fazla oluşamadı. Geçişi başlatan ayağa paslar daha çabuk ve etkili olmalı.

Icardi, dün vasatı aşamadı. Orta alan ve kanatların destek vereceği yüksek baskı eksikti. Bu yüzden, son bölüme biraz sıkıntılı girdi ev sahibi. 1-0 önde olmak iyidir, ama son anlarda stres getirir. Galatasaray'ın son dakikalardaki en büyük avantajı, Kasımpaşa'nın hücum gücünün tehditkar olmamasıydı.

Zirvede otururken mükemmel oynamadan kazanmak çok önemli. Artı 9 verip maçı 12 dakika uzatmak enteresan iş. Son saniyelerde yukarıda yazdığım stresi çok net yaşadı ev sahibi.