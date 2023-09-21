Soner Yalçın
Soner Yalçın
syalcin@sozcu.com.tr
Yayınlanma: 21 Eylül 2023
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Yazarlar - Soner Yalçın

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İki yazılık izin rica ediyorum.

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