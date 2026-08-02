Ulus olarak kritik bir dönemden geçiyoruz. Bu nedenle hemen her kesimden çeşitli eleştiri ve uyarılar geliyor... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki gün “Halk adalete inanmazsa devlete bağlılığı olmaz!” şeklindeki sözleri son zamanlardaki uyarıların en önemlisidir. Devlet Bahçeli, AKP iktidarının güçlü bir ortağı... Bu bakımdan her sözünün kıymeti var. Fakat... Bugüne kadar onun yaptığı uyarı niteliğindeki isteklerin çoğuna nedense aldırış edilmedi. - “İmamoğlu duruşmaları TRT’de yayınlansın” dedi, olmadı. - On yıldır cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş için “Tahliye edilsin” dedi, edilmedi. - “Kuzey Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti’nin 82’nci vilayeti olsun” dedi, olmadı. - “Emeklilere seyyanen 8 bin lira zam yapılsın” dedi, yapılmadı. - İki Ahmet (Ahmet Türk ve Ahmet Özer) belediye başkanlığı görevlerine dönsün” dedi, dinleyen olmadı. - “Yeni Parti Hazine’den pay almalı” dedi ama lâfta kaldı! ★★★ Devlet Bahçeli şimdi çok doğru bir “ADALET UYARISI” yaptı. Dileriz bu uyarılardan herkes kendisine ders çıkartır. Hukuk ve adalet konularına odaklanan Devlet Bahçeli, MHP’nin yayın organı TÜRKGÜN Gazetesi’ne verdiği röportajda (özetle) şu görüşleri savundu: “Halk adalete inanmazsa devlete bağlılığı olmaz. Devlet bir gerekliliktir. İnsan özellikle öz varlığını, sonra malını güvenceye almak, kendini de güvende hissetmek ister ve hayattaki tercihlerinden dolayı bir haksızlığa maruz kalmamayı arzu eder. ‘Devlet’ denildiğinde aklımıza gelen ilk şeylerden biri kanun, hukuk ve düzen kavramlarıdır. Devlet ‘Düzenin kurulması, barış ve huzurun tesisi için hukuku ve kanunları uygulayacak organların bütünüdür.’ Devlet vatandaşlarını sadece dıştan gelen tehlikelere karşı korumaz, aynı zamanda içten gelecek saldırılara karşı da korur. Devletin, düzeni sağlarken ilk amacı ADALET ilkesini gerçekleştirmektir. Hukuk ve adalet, devletin hem varlık nedeni, hem meşruluk aracı, hem de, eli-kolu ve silahıdır. Halk devletin adil davrandığına inanmazsa, bağlılık sağlanamaz. Bağlılığın sağlanamadığı bir toplumsal ve siyasal ortam ise en küçük bir istikrarsızlıkta ciddi düzeyde kırılganlaşır. Ardından, devlet yapısı dejenere olur. Böyle bir sarsılmaya meydan vermemek için devletin adaleti gerçek anlamda tesis etmesi gerekir. Devlet meşru ve hukuki gücünü yalnızca toplumun huzur ve refah düzeni için gerektiğinde kullanmalı ve adaletten şaşmamalıdır.” ★★★ Devlet Bahçeli’nin bu açıklaması, hayatî derecede önemli bir uyarıdır. Dileriz devlet gücünü elinde bulunduranlar, Bahçeli’nin ders niteliğindeki bu ciddi uyarısının anlamını iyi kavrarlar. Yazıyı, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in gerçekçi ve önemli şu sözleriyle bitirmek istiyorum: “Kâfirlerin iktidarı bile âdil ise devam edebilir. Fakat müminlerin iktidarı eğer adaletsiz ise mutlaka yok olur!” Tarihi kayıtlarda, Hz. Muhammed’in 1400 yıl önce söylediği bu sözlerin ne kadar isabetli olduğuna yüzlerce defa rastlanmıştır. Adaletten şaşan en büyük imparatorluk ve krallıklar bile kumdan kaleler gibi yıkılarak tarih sahnesinden silinmişlerdir! TEBESSÜM Helâl para - Haram para! YENİ Parti, çok ilgi gören bir bağış kampanyası düzenledi. Ankara’nın dinozorları ile meşhur eski belediye başkanı Melih Gökçek, aklı sıra dalga geçmek için bağış hesabına “1 lira 3 kuruş” yolladı. Fakat... Hak ettiği cevabı hemen aldı. YENİ Parti yöneticileri bu parayı iade ederken şu cevabı verdiler: “Biz, milletimizin helâl parasına ‘HARAM PARA’ karıştırmayız!” GÜNÜN SÖZÜ Allah, hak ve adalet ile idare edenleri sever. (Kur’an)