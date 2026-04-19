Kahramanmaraş’ta 1 öğretmen, 8 öğrencinin toprağa verildiği gün TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu. Ben merak ettim. Şu bilgilere ulaştım: Komisyon kurulacağı açıklandı fakat henüz resmi olarak kurulmadı.

Üyeleri belli değil.

Başkanını seçmedi.

Kahramanmaraş’ta okulda cinayet, 15 Nisan’da oldu. 4 gün geçti. Komisyonun adı var, kendi yok.

★★★

Komisyon; 74 bin okulumuzdaki (özel okullar dahil) güvenlik açıklarını, öğrencilerin silaha erişim yollarını, akran zorbalığının beslenip büyüdüğü ortamları, ekranlardaki mafya özentisi dizilerin çocukların ruh sağlığında yarattığı yıkımın etkisini, anne ve babaların gaflet, duyarsızlık, aymazlıklarını inceleyecek. Bir de akıl ederlerse Türkiye’de her 1000 öğrenciye ancak 1 rehber öğretmen düşen eğitim-öğretim düzeninin neden yaratıldığını da araştıracaklar.

★★★

Bu komisyondan “Yaraya bir merhem çıkacağına” gerçekten inanmak isterdim. Komisyon Başkanı ve üyelerinin 4 gün içinde; Alparslan Yıldırım Öğretmeni bulup konuşmaları gerekirdi.

Alparslan Öğretmen!

Okulunda katliam yapan o çocuğu radarına almıştı. Alparslan Öğretmen “o çocuğun Kahramanmaraş’ta bela üreteceğini” biliyordu.

★★★

Öldürmeye teşneydi çocuk. Okula tabancayla, mermi yüklü şarjörlerle gelme potansiyeli taşıyordu. Tabancalar, dolu şarjörler, çocuğun il emniyet müdürü mü, polis müfettişi mi, istihbarat polisi mi ne olduğu henüz tam açıklanmayan babasının evdeki Maraş Sandığında duruyordu. Alparslan Öğretmen, çocuk okula her geldiği gün onun çantasını arıyor, arkadaşlarına ölümcül zararlar vermesini önlemeye çalışıyor ve

bunu başarıyordu.

★★★

Alparslan Yıldırım ve onunla birlikte okul yönetiminde görev alan 3 öğretmen, bir ay önce görevlerinden alındı. Bir ay sonra da okulda bu kanlı cinayet işlendi. Okulun Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik, dün konuştu ve “Onlar burada olsalardı Alparslan Yıldırım Hoca, yine o çantayı arayacak ve bu kanlı olay yaşanmayacaktı” açıklamasını yaptı.

Öğretmeni niçin sürdüler? Kim sürülmesini istedi? Kim bu isteğe boyun eğdi? Bu nasıl bir düzendir? Bu düzeni kim kurdu? Kim koruyor? Düzenden kim besleniyor?

★★★

Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik, şu tamamlayıcı bilgiyi de açıkladı: “Okulumuzda çocuğu okuyan bir velimiz, saldırganın bir ay önce kendisine zarar verdiğini ancak Emniyet Müdürü babasının nüfuzunu kullanarak olayın kayda geçilmesini engellediğini söyledi.”

★★★

Ben bu satırların yazarı olarak, alacağım cevapları siz okurlara bildirmek için, Alparslan Öğretmen’e ulaşmayı denedim. Ulaşabilsem ona soracaktım: Sizi görevden alırken hangi süreçler nasıl işletildi? Okul yönetimi sizin hakkınızda ne şikayet gerekçesi, disiplin sorunu, performans kusuru öne sürdü? İl Milli Eğitim Müdürü mü, Bakanlık Müfettişi raporu mu, Valilik mi, Bakanlık mı, kim karar verdi de siz okuldan uzaklaştırıldınız?

★★★

Kahramanmaraş, bilgiye, eğitime, okula önem veren insanların yaşadığı şehirlerimizden biri. Kahramanmaraşlılar, öldürmekten değil yaşamaktan yana duran altın kalpli iyi insanlar. Kahramanmaraş’ın önde gelenleri, sivil toplum örgütleri, okul aile birlikleri, çocukları okulda olan anneler-babalar, iyi eğitimli insan emeğiyle var olan Kahramanmaraş’ın Anadolu Kaplanı sanayicileri, aydınları, meslek odaları, sendikaları, müftüler ile imamları bir araya gelseler. Bir sivil dikleniş başlatsalar.

★★★

Bu düzen çürüdü. Bu düzen iyi insanı işten alma kötü insanı kayırıp kollama zehri ile zehirlendi. Kahramanmaraşlılar, Alparslan Öğretmen’in görevinden alınması kararı üzerinden bu düzenin çürüdüğünü bütün Türkiye’ye anlatmakta öncü olabilirler. Alparslan Öğretmenimiz, neredesin? Çık gel olanı biteni Kahramanmaraş’ın iyi insanlarına anlat. Bu çürüme dursun diyebilirler.

Sivil dikleniş gerekiyor.