Sevgili okurlarım oracıkta, hemen yakınımızda özel hapishanesi olan İmralı adında küçük bir ada var.

O adada çok ünlü biri uzun yıllardır yatıyor.

Biz ona Apo diyoruz.

İsminin başında önce terörist denirdi.

Devlet Bahçeli’nin son tanımına uyarak artık kurucu önderimiz demeye başladık. Ağzımız bundan sonra buna alışmalı artık!

Hatta isminin başına bir de sayın eklesek daha uygun olur...

Sayın kurucu önderimiz!

Devlet Bahçeli bu tanımı acaba neye göre yaptı? Önceden düşünerek mi, yoksa ağzından mı kaçırdı, bilen yok!

★★★

Bana sorarsanız Apo İmralı’da artık sıkılmış olmalı...

Orada her ne kadar el bebek gül bebek özenle, pamuklara sarılı olarak konuk edilse bile dört duvar arasında kalmak zor bir iş.

En büyük karşıtı MHP idi.

Hiç aklına gelir miydi günün birinde kendisine kurucu önder diye hitap edileceği...

Ve bu sözün Bahçeli tarafından siyaset piyasasına sürüleceği...

Burası Türkiye abicim olmaz olmaz deme, her şey olur!

★★★

Dün Nefes’te Tarık Işık’ın haberini okuyunca gerçek bir şok yaşadım. Meğer 2007 yılında Apo’ya sayın diyen 7.884 kişiye dava açılmış, 949 kişi ceza almış.

Şu tabloya bakın, nereden nerelere savrulmuşuz.

Bu şahıs şimdi örgütüne silah bırakma emrini verecekmiş, sonra örgütün kendini feshetmesini isteyecekmiş falan filan!

Adına Apo denilen şahıs aslında kaçın kurası bir uyanık!

Hacıyatmaz.

O kadar ki, şimdi sadece örgütünü değil, Türkiye’yi de İmralı’dan yönetiyor.

★★★

Hiç kuşkunuz olmasın bu gibi konularda örgütüne vereceği her talimat göstermelik olacaktır.

Hele Devlet Bahçeli’nin o sözlerinden sonra!

Bunları düşündükçe insan bazı gerçekleri daha iyi kavrıyor...

Bahçeli bu ‘kurucu önder’ lafını ağzından kaçırmadı, bilerek söyledi.

Peki ama niçin?..

Çünkü Recep Tayyip’le ikisinin şu anda bir tek amacı var.

Bunu artık Mısır’daki sağır sultan bile duydu ama bir kez daha yinelemekte fayda var.

Önümüzdeki seçimlerde Recep Tayyip’in yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini sağlamak...

Ve Apo ile birlikte DEM’i de şimdiden kafakola almak.

★★★

Dikkat etmişsinizdir, Recep Tayyip bu Apo konusuna hemen hiç girmiyor...

Topu, golleri atsın diye küçük ortağın ayağına teslim etmiş olması sadece siyasi bir taktik.

Yapılan hesaba göre böyle bir süreçte partisi ve kendisi yıpranmayacak, bütün büyük yaraları Devlet Bahçeli ile birlikte

MHP alacak.

Ne yalan söylemeli, bu hesap şimdilik tuttu gibi görünüyor ama şimdilik...

Bilmiyoruz ama şu son laflarının taktiğini de Recep Tayyip, küçük ortağın kulağına fısıldamış olabilir:

“Sen bu Apo’dan biraz daha olumlu söz et ki şimdiden yumuşasınlar!”

O da durup dururken ‘kurucu önder’ dedi, daha ne yapsın yani... Kolay iş değil elbette, işin ucunda Recep Tayyip’in cumhurbaşkanlığı var!

To be or not to be!

Olmak ya da olmamak, bütün mesele bu.

★★★

Hiç kuşkunuz olmasın, bu ‘kurucu önder’ lafı dönecek dolaşacak ve zamanı geldiğinde Devlet Bahçeli’yi en hassas yerlerinden vuracak.

Kendi kendine belki o zaman diyecek ki “Eyvah ben ne yaptım, bu oyuna nasıl düştüm...”

Ve o zaman belki de hepimizin bildiği bir türküyü söyleyip teselli arayacak ama iş işten geçmiş olacak:

Kendim ettim kendim buldum...

★★★

Sevgili okurlarım bu vesile ile size dikkatimi çeken bir durumdan da kısaca söz etmek isterim.

Devlet Bey bundan bir süre önce rahatsızlandı ve ciddi bir ameliyat geçirdi.

Evinden çıkamıyor.

Biz beklerdik ki Recep Tayyip onun evine her zaman olduğu gibi yine gitsin, geçmiş olsun dileklerini iletsin ve ikisi kafa kafaya verip yeni taktikler geliştirsinler.

Ama gitmedi.

Neden, niçin!