Kişisel bağlamda aşırı sevinme durumunu anlatan “Bayram” sözcüğü, toplumsal ve ulusal bağlamda kıvanç duyulan, kutlanan, sevgi, saygı ve iyilik yaklaşımlarıyla mutluluk yaşatan özel günün adıdır.

Sorunların unutulmak istendiği, anlaşmazlıkların ve dargınlıkların giderildiği, dayanışma, barış ve birlikteliğin sağlandığı dinsel ve ulusal günler bayram olarak kutlanır.

Ulusal ve dinsel bayramlarımız bizi birbirimize yaklaştırır, iyilik ve yardım olanakları daha çok yaşama geçirilir.

Dinsel yönden kimi gereklerin yerine getirildiği, ulusal yönden de zaferlerin, başarıların, özgün ve önemli atılımlarla kazanımların kutlandığı anlamlı, güzel günlerdir.

Hukuksal, siyasal ve ekonomik sorunlarla yaşam güçlükleri, sağlığımızı olumsuz etkilemekte, bayramları doyasıya kutlamamızı engellemektedir. Yine de birkaç gün el sıkışarak, hâl-hatır sorarak, iyi dilekler sunarak insanlık ve yurttaşlık sıcaklığıyla birbirimize yaklaşmamız bir mutluluktur.

İçtenlikten uzak, yapay, “iş olsun” türünden kutlamaların siyasal alanda değişik yöntemlerle gündeme getirilmesine aldırmadan, sorunlarımıza ve acılarımıza neden olanların yanlışlarına son vermelerini isteyerek, yurttaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı her yönden en iyi duygular ve dileklerle kutluyor, karanlıkta tutulanların özgürlüklerine, hastaların sağlıklarına, özleyenlerin beklediklerine kavuşmalarını diliyoruz.