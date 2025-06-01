Bu sene Fenerbahçe iyi değil, lige havlu attı… Her şey tamam. Ama şimdi size iki takım arasındaki farkı söyleyeyim: Beşiktaş ne kadar kötü olursa olsun seyircisi stadı dolduruyor ama Fenerbahçe için aynı şeyler söylenemez.

Hava güzel, tribüne gel ve takıma destek ver. 90 dakika bitiminde de tepki göster. Bu işin aslı budur. Maça gelmeyerek seyircilik olmaz. Seyirci kötü günde lazım, iyi günde herkes olur. Bakın İngiltere ve Almanya’da küme düşen takımların stadyumları dolu ve hepsi alkışlanıyor. Olay o kadar basit, bizde ise tam tersi.

Artık bu saatte ‘Şöyle oynadı, böyle oynadı’ demek zor. Konyaspor bu haldeki bir Fenerbahçe’yi yenemedi. Adalelerde gerginlik var, otomatik sigorta gibi atıyor. Yani bu düşme hattından kurtulunca olay bitiyor. Helva gibi bir maç oldu. Tabiri caizse halı sahada gazozuna oynanan bir maçtı.

Mourinho en sonunda İrfan Can’ı 90 dakika oynattı. Anlamadığım bir olay var: Mourinho’yu Fenerbahçe’nin başına saran Aziz Yıldırım. Mourinho’ya değil, Ali Koç’a istifa diye bağırıyorlar. Bu da akılların bir yerinde kalsın. Bu maç için daha fazla bir şey yazmaya gerek yok. Sütunlara yazık olur.