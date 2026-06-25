CHP’nin bazı il başkanlarının görevden alınması, yerlerine atama yapılması illerde partiyi iki başlı hale getirdi.

Ankara’da 2 ayrı yerde; Müdafaa Caddesi’ndeki il binası ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi’nde çalışmalar sürüyor.

“Butlan” kararı, CHP’de önemli ayrışmaya yol açtı. CHP’nin önceki Genel Başkanı Özgür Özel’in önceliği siyaseti CHP içinde yürütmek. Bunun için yoğun çaba içinde. Delegelerden toplanan imzalara rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayın toplanması için çağrı yapmaması halinde, dava açılacak ve bunun sonucu beklenecek. Ama partililerin sadece umudunu buna bağlamadıklarını belirtelim. Kurulma olasılığı bulunan parti için uygun bina arayışları da sürüyor. “Yeni parti kuruyoruz” denildiğinde fazla zaman harcamadan atılacak adımların hazırlıkları yapılıyor.

CHP’nin bazı il başkanlarının görevden alınması, yerlerine atama yapılması illerde partiyi iki başlı hale getirdi. “Ben başkanım, sen değilsin” tartışmaları kavgaya dönüşüyor, bu partiye hizmet etmiş genel başkanların fotoğrafları indirilip yırtılıyor. Yazık! O zaman illere gidip durumu yerinde görelim…

İZMİR’DE NELER OLDU?

Butlan kararının çıktığı 21 Mayıs’tan bu yana CHP’de ikilik öylesine çoğaldı ki, partinin il başkanlığı binalarına, girilemeyen yerler var. Gece yarısı baskınlarıyla il binaları ele geçiriliyor! İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, parti binasında yatıp kalkıyordu. Partide sürekli nöbetçiler bulunuyordu.

KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİNİN ATADIĞI GÜMRÜKÇÜ:

İnsandan barikat kurdular

Orada ne olduğunu, Kılıçdaroğlu yönetiminin atadığı Utku Gümrükçü SÖZCÜ’ye şöyle anlattı:

“Günler sonra makama oturdum. Partili arkadaşlarımız hayırlı olsun dileğinde bulunmak amacıyla geliyorlar. Makama oturmamızı arkadaşlar zorlaştırdı. CHP’nin teamüllerinde yeni gelen eskiye teşekkür eder, eskiler yenilere başarılar diler. Maalesef biz üyesi bulunduğumuz partiye, kapılar kapatıldığı için giremiyorduk. İçeride yangın söndürme ekipmanlarıyla, yangın hortumlarıyla bizi püskürtmek için teçhizatlar kurmuşlar.

BİZE KÜFRETTİ

Sanki biz başka bir partiden kendi partimizi işgal etmeye çalışan insanlarmış gibi. Kamuoyunu sürekli gerginleştirici, hakarete varan demeçlerle ortamı gerdiler. Biz de pazar akşamı artık gidip genel merkezin görevlendirmesini tebliğ edelim dedik. Parti adetlerine uygun bir şekilde beyaz gömleğimi giydim, kravatımı taktım, elime bir çiçek aldım. Kapının önüne gelince içeriye sokmak istemediler. Bize karşı insandan barikat kurdular. Biz de partili arkadaşlarımızla barikatları aştık. Kimsenin burnu kanamadan makama oturduk.

Önceki il Başkanı Çağatay Güç, bana küfretti. Sesli ve görüntülü kayıtlar da var. Hiç partililik adabından nasibini almamış bir arkadaş olduğunu bir kere daha gösterdi bize.”

İL BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN ALINAN GÜÇ:

Çalışmaya yeni ofiste devam ediyoruz

İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç ise o gün il binasında yaşananları bize şöyle anlattı:

GARİP GARİP İNSANLAR GELDİ

“Gelenlerin yanında gözleri dönmüş, iri-yarı, değişik kişiler vardı. Partili olmadıkları belliydi. Koltuk sevdalısı üç-beş kişi, neye hizmet ettiği belli olmayan kişilerle geldi. Biz de pazar günü sınav olduğu için sessizce oturuyorduk. Yanlarında kesici, delici aletler ve ateşli silahlar olduğu söylenen kişiler geldi. Kadınları adeta ezerek içeriye girdiler.

Bizim açımızdan problem yok. Sabah Genel Başkanımız Özgür Özel’le zoom üzerinden tüm ilçe başkanlarımızla, tüm belediye başkanlarımızla toplantı yaptık. İzmir’de bütünsel olarak çalışmaya devam ediyoruz. Kendimize 250 metrekarelik bir ofis bulduk. Parti çalışmalarımızı buradan yürüteceğiz. İl başkanlığı gibi kullanacağız. Tüm ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız mevcut butlan yönetimini değil, bizi muhatap alacak. Ben saha çalışmalarına devam edeceğim. Özgür Başkanımız gibi biz de saha çalışmalarına devam edeceğiz.”

KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİNİN ATADIĞI YILDIRIM:

İl Başkanlığına polisle girmeyeceğiz

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İl Başkanlığı’na Fahri Yıldırım’ı atadı. Fahri Bey, mevcut il başkanlığı binasından çıkılmadığı için İl Başkanlığı olarak daha önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi olarak kullanılan Çevre Sokak’taki binaya taşındı. Yıldırım, “Müdafaa Caddesindeki il binasının boşaltılmasını bekliyoruz. O binaya polisle girmeyeceğiz” dedi.

ANKARA’DA iKi AYRI BiNADA

Özgür Özel’in Genel Başkanlığı döneminde, CHP’nin Ankara İl Başkanlığı’nı Yüksel Işık yürütüyordu. İl binası Müdafaa Caddesi’nde bulunuyor. O binada, görevden alınan il yönetimi sanki bir şey olmamış gibi çalışmalarını sürdürüyor.

İL BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN ALINAN IŞIK:

İl binasından çıkma niyetimiz yok

Görevden alınan, ancak CHP il binasından ayrılmayan Yüksel Işık, durumu bize şöyle anlattı:

“Butlanın atadığı yönetim, boşaltılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisini kullanmaya başladı. Biz de resmi Ankara İl Başkanlığı adresi olan yerde bekliyoruz. Gelirlerse kendilerine butlan sürecinin haksız, hukuksuz bir süreç olduğunu, bizim ise seçilmiş Ankara İl Yönetimi olduğumuzu anlatacağız. Mahkemenin butlan kararının İstanbul dışında Ankara’yı ve diğer illeri kapsamadığını belirteceğiz. Bu sürecin CHP’yi bölmeye yönelik bir hareket olduğunu söyleyeceğiz.

Bunun uluslararası bir siyasal mühendislik işi olduğunu, partiyi bölen bu siyasal mühendisliğe alet olmamalarını, bugüne kadar CHP içerisinde vermiş oldukları mücadelenin iktidara gitmekte olan partiyi iktidarından uzaklaştırmaya yönelik ve AK Parti iktidarını bir dönem daha uzatmaya yönelik olduğunu söyleyeceğiz.

OPERASYONU GÖRSÜNLER

Bizim, kişilerle işimiz yok. Sonuçta öyle ya da böyle CHP’nin üyeleri. Ama ortada bir operasyon var. Bu operasyonu görmelerini isteyeceğiz. Elbette polis gücüyle bizi buradan çıkarabilirler. Doğal olarak resmi kâğıt üzerinde CHP Ankara İl binası bizim durduğumuz yer. Bizim durmamızda da hukuki yönden bir sakınca yok. Biz de nihayetinde CHP üyeleriyiz.

Madencilerin, öğretmenlerin, doğa ve çevre mücadelecilerinin yanında yer aldık. Çalıştık, çabaladık. Mesela benim yönetimimin görevden alınmasını gerektirecek parti tüzüğümüze, hukukun evrensel ilkelerine aykırı herhangi bir durum yok, ne yapmışız onu da soruyoruz tabii.

Sonuçta bu butlan kararı kabul edilemez bir iştir. Arkadaşlarımızın da bu yanlış yoldan dönmelerini, CHP’nin 100 yıllık geleneğine sahip çıkan bir çizgide durmalarını, CHP’yi devre dışı bıraktıklarında, Cumhuriyetin temel ilkelerini daha kolay yıkacaklarını düşünen bir siyasal iklimin oluşacağını anlatacağız.

ZARAR ÖNCE BANA GELSİN

Herhangi bir genç kardeşimin, kadın yol arkadaşımın, yaşlı parti üyesinin bugüne kadar emek vermiş olanların kıllarına zarar gelmesini istemem. Bunun önüne kendimi koyarım önce bana gelsin o zarar.

Biz resmi il binasından çıkma niyetinde değiliz ama bizi çıkarabilecek güçleri var. Kollukla geldikleri vakit elbette tarzımızı, tavrımızı ortaya koyacağız. Tıpkı Genel Merkezde olduğu gibi bizi çıkarabilirler. Parti üyesiyiz. Burası Ankara İl Başkanlığı. Buraya bütün üyeler rahatlıkla gelip gidebilirler. Durum budur.”

Bursa’da binaya girilmedi

Görevden alınan Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, parti il binasında bekleyişlerinin devam ettiğini söyledi. İl Başkanlığına atanan Turgut Özkan’ın parti binasına gelmediğini belirten Yeşiltaş, parti çalışmalarını aksatmadan sürdürmeye çalıştığını kaydetti. CHP Genel Merkezi tarafından İl Başkanlığı’na atanan Turgut Özkan ise henüz ayrı bir bina tutmadı. Görevden alınan Nihat Yeşiltaş, “Butlan yönetimi gelmiyor, biz de çıkmıyoruz” dedi.