Geçtiğimiz haftanın yazısında Ay Düğümlerinin burç değiştirmesinden ve hepimize yönelik genel etkilerinden bahsetmiştim. Bu haftaki yazımda, kişisel haritalarımızdaki Ay Düğümlerinin bulunduğu burçlara göre değerlendirme yapacağım. Astrolojide, hayata geliş amacımızın anlaşılmasına yönelik bir çalışmada bakılması gereken pek çok faktör vardır. Bunlardan en önemlisi olarak nitelendirebileceğimiz Güney ve Kuzey Ay Düğümleri, geçmişle gelecek arasındaki bağlantıyı kurmamıza ve doğru yolda ilerlememize rehberlik eden önemli araçlardır. Kuzey Ay Düğümü, burçlara ve evlerdeki pozisyonuna göre, ruhunuzun gelişmesi için, bu hayatı yaşarken neleri başarabileceğinizin ana hatlarını verir. Yolumuzu bulmamız için neleri gerçekleştirmemiz gerektiğini; ruhumuzun amaçlarını temsil eder. Bu yazımda Kuzey Ay Düğümünün bulunduğu burca göre, hayata geliş amacımız ve gerçekleştirmemiz gereken hedeflerimiz hakkında bilgi verilecektir. Kuzey Ay Düğümünüzün bulunduğu burcu, doğum tarihinize göre saptayabilmek için bir astroloji programına veya kitabına müracaat etmeniz gerekmektedir.

Şimdi Kuzey Ay Düğümünüzün bulunduğu burca göre değerlendirme yapmaya başlayalım...

Kuzey Ay Düğümü Koç Burcunda:

Liderliğinizi ortaya koymak, yeni şeylere girişim yapmak, cesaretinizi ve ataklığınızı geliştirmek ve kendinizi beyan etmek üzere buradasınız. Risk almayı, kimlik duygunuzu güçlendirmeyi, kendi başınıza hareket etmeyi öğrenmelisiniz. Aradığınız tamlık duygusunu, mutlaka partnerle değil, bireysel olarak da sağlamalısınız. İnisiyatif almayı ilke edinmeli, girişimlerinizin sonucuna katlanma cesaretini göstermelisiniz. En iyi hareketin hangisi olduğuna güdülerinizle karar vermeli; kararlarınızda net olmalısınız.

Kuzey Ay Düğümü Boğa Burcunda:

Maddi anlamda kendi başınıza ayakta kalabilmeyi, maddi güvencenizi başkalarına gereksinim duymadan alabilmeyi öğrenmek için buradasınız. Rahatınızı temin edebileceğiniz ve huzur duyacağınız ortamı sağlamalı, sakin, mutlu ve huzurlu olmayı başarabilmelisiniz. Hızlı sonuçlar beklemek ve risk almak yerine, sağlam ve güvenli adımlar atmalısınız. Yeteneklerinizi somut projeler üretmek için ortaya koymalı, verimli olmalısınız. Sağlam ve dayanıklı olmalı, sert etkiler karşısında bile ayakta kalmayı başarmalısınız.

Kuzey Ay Düğümü İkizler Burcunda:

İletişim kurmayı, ayırt etmeden herkese öğretmenlik etmeyi, yazarak veya konuşarak bilgi paylaşmayı öğrenmek için buradasınız. İnsanların ruhsal değerleri günlük yaşamlarının içine katabilmelerine yardımcı olacak yeteneklerinizi ortaya çıkarmalısınız. İnsan doğasının niteliklerini daha iyi öğrenmeli, her türde insana hitap etmeyi, bilgi aktarabilmeyi başarmalı, görüşlerini kısa ve anlaşılır biçimde ifade edebilmeli, felsefi fikir ve cevaplar yerine, pratik çözümler sunmayı başarabilmelisiniz.

Kuzey Ay Düğümü Yengeç Burcunda:

İnsani bağlar kurmak, başkalarının duygularını anlamak, onlara yardımcı olmak, hissiyatını paylaşmak, sevdikleriyle bir bütün olmak ve aile olmayı öğrenmek üzere buradasınız. Kendi duygularınızla da bağ kurabilmeli, duygularınızı açıkça ifade etmeli, arzularınızı bastırmak yerine açığa çıkarmalısınız. Başkalarını duygusal ve fiziksel anlamda beslemeyi, eksiklerine ve ihtiyacı olan şeylere yönelmeli, menfaati gereği değil, gerçekten sevdiği için bir arada olmayı öğrenmelisiniz.

Kuzey Ay Düğümü Aslan Burcunda:

Kendini başkalarına tanıtmak, dikkat çekmek, etkin olmak, irade kazanmak, yönetmek ve otoritenizi ortaya koymayı öğrenmek için buradasınız. Risk almayı, başkalarına hesap vermeksizin girişimler yapmayı, kendine güvenmeyi ve bu güveninizi diğerleri üzerine yansıtmayı başarabilmeniz gerekiyor. Yaratıcılığınızı ön plana çıkarmalı, eğlendirici ve neşe saçan bir görüntü sergileyebilmeli, böylece hem kendi içinizi, hem de diğerlerinin içini ısıtacak kadar samimi bir profil çizebilmelisiniz. En iyisini talep edebilme hakkınızı kullanmalı, başarılı olmak için pozitif bir tavır gerçekleştirebilmeyi ve endişelerden uzak kalabilmeyi öğrenmelisiniz.

Kuzey Ay Düğümü Başak Burcunda:

Kendini geliştirmek ve ayrıntılara odaklanmak sayesinde toplumsal düzen geliştirmeyi, hizmet ve yardım üretmeyi, verimli ve pratik olmayı, planlı ve organize hareket etmeyi öğrenmek üzere buradasınız. Konuları iyi analiz etmeli, karar verirken duygularınızdan bağımsız kalmayı başarabilmeniz gerekiyor. Pratik yollardan insanlara hizmet edebileceğiniz işlere yönelmeli, becerilerinizi başkalarının yararı için kullanmalısınız. Yaptığınız işlerde düzen ve istikrar kazanmalı, kararsızlığın üstesinden gelmeli, stratejik davranmalısınız.

Kuzey Ay Düğümü Terazi Burcunda:

İş birliği yapmayı ve paylaşmayı, diplomasi ve uzlaşma yaratmayı, huzuru ve dengeyi sağlamayı, eşitlik ve adalet duygunuzu geliştirmeyi öğrenmek üzere buradasınız. Durumu başkalarının gözünden de değerlendirebilmeli, olaylara iki farklı tarafından da bakabilmelisiniz. Başkalarını desteklemeyi, onları motive ederek harekete geçirmeyi, iyi bir danışman ve temsilci olmayı başarmanız gerekiyor. Başkalarına yardımcı olmakla, onları sevgiyle beslemekle, aslında kendinize yardımcı olduğunuzu bilmelisiniz.

Kuzey Ay Düğümü Akrep Burcunda:

Sahip olduklarınızı başkalarıyla paylaşmak, derin bağlar oluşturmak, sezgileriniz ve güdülerinizle hareket etmek, kendinizi yeniden yaratmak üzere güç kazanmak için buradasınız. Kendinizi dönüştürmeyi, en dip noktada bile tekrar yapılandırmayı ve mücadeleyi öğrenmeniz gerekiyor. Daha fazla güç kazanmak için, mevcut rahatlık düzeyini yitirmeyi göze alabilmelisiniz. Sizi sınırlayan ve körelten şeylerden uzaklaşmalı, olayların görünen yüzünden ziyade, görünmeyen kısımlarına yönelebilmelisiniz.

Kuzey Ay Düğümü Yay Burcunda:

Her şeyi detayına inerek sorgulamayı ve her şeyi mantıkla açıklama eğilimini azaltarak, sezgilerinizi dinlemek, kendi yüksek bilincinize yönelmek, etik ve ahlaki değerler üretmek, spontane ve dürüst iletişim sağlamak üzere buradasınız. Sıradan ve günlük konulara yönelmenin üzerine çıkarak, ilahi ve yüce bilgilere yönelmek, sizi daha başarılı kılacaktır. Başkalarından onay alma ihtiyacınızı azaltmanız, istediğiniz gibi özgürce hareket edebilmenize imkan sağlayacaktır.

Kuzey Ay Düğümü Oğlak Burcunda:

Duygularınızdan bağımsızlaşarak ve başkalarına bel bağlamadan, kendi kaderinizin yöneticisi olmayı ve sorumluluğu üstlenmeyi öğrenmek üzere buradasınız. Çok yakın ve duygusal ilişkilerde objektif olmayı başarmalı, bağımlılık yaratan ilişkilerden mümkün olduğunca uzak kalmalısınız. Duygularınızın kurbanı olmak yerine, onların sorumluluğunu üstlenmeli ve kontrol etmeli, duygularınızla ve düzensizce değil, önceden belirlenmiş bir hedefe yönelik hareket etmelisiniz. Risk almaya gönüllü olmalı, yönetimi üstlenmeli, girişimlerinin tüm sorumluluğunu üstlenmelisiniz.

Kuzey Ay Düğümü Kova Burcunda:Yeni Çağ’ı getirmek, yeni fikirleri geçiş yapılmasını sağlamak, egonuzun üstesinden gelip, toplumu kendinizden daha büyük davalara yöneltmek, insanlığın tekamülünde aktif rol oynamak üzere buradasınız. Bireysel egonuzu, toplumun başarısını ortaya çıkartabilecek şekilde, toplumsal egoya çevirmeyi, böylelikle insanlığın tekamülüne katkıda bulunmayı hedeflemelisiniz. Kişisel arzularını bir kenara bırakabilmeli, insancıl ve evrensel davalara ve idealistçe girişimlere daha fazla odaklanmalı, topluma fayda üretebilmek adına, sizinle aynı ideale sahip kişilerle iş birliği içerisinde bulunabilmeli, birlikçi bilince yönelmelisiniz.

Kuzey Ay Düğümü Balık Burcunda

Sadece çalışmak ve düzenlemek sayesinde her şeyin kusursuz olamayacağını, insanın her zaman güvende olamayacağını, çünkü değişimin tekamül için elzem olduğunu anlamak, Yüce Yaratan’ın düzeninin farkına varmak, bazı zamanlarda kendinizi akışa bırakabilmeyi ve teslimiyeti öğrenmek üzere buradasınız. Maddeci ve garantici davranma eğiliminden uzaklaşmalı, katı ve mükemmeliyetçi fiziksel planlamalardan vazgeçebilmeli, kusursuz olmaya ve başkalarını kusursuz hale getirmeye çabalamak yerine, var olana ve değişimlere ayak uydurabilmeli, esnek olabilmeli, spontanlık kazanmalısınız.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

3 Ağustos Pazartesi günü bilinç seviyemizi yükseltecek bazı enerjiler devrede. Kendimizi geliştirmek için güzel bir fırsat olarak kullanabiliriz. Önemli pozisyondaki kişilerle görüşmeler yapmak, talep ve başvuruda bulunmak, sosyalleşmek açısından güzel bir zaman diliminde olacağız.

4 Ağustos Salı günü genelinde kolay ilerleyemeyebiliriz, iletişimsel anlamda bazı zorlanmalar yaşayabiliriz. Akşam saatleri sonrasındaysa daha dengeli bir atmosferde olacağız. Kendimizi enerjik hissedeceğimiz bu zaman diliminde cesaret isteyen konuşmaları da yapabiliriz.

5 Ağustos Çarşamba sabah saatlerinde sağlık konularına biraz dikkat. Duygusal anlamda da stresli bir zaman dilimi. Şartları fazla zorlamazsak iyi ederiz. Eğitim, yayıncılık, seyahatlerle ilgili konularda bazı zorlanmalar da devreye girebilir. Haftanın dikkat edilmesi gereken, stresli günlerinden birindeyiz, özellikle finans konusuna dikkat!

6 Ağustos Perşembe sabah saatleri duygusal açıdan biraz türbülanslı. Önemli kişilerle bir araya gelmek için belki günün ikinci yarısını tercih edebiliriz. İlişkiler gezegeni Venüs bu gece saat 22:12’de Terazi burcuna geçiyor. Venüs Terazi burcunda güçlü bir yerleşimdedir ve ilişkilerin dengelenmesi açısından bu geçiş olumlu olarak görülür. Artistik, sanatsal konular, kişisel bakımla ilgili konular açısından da daha verimli bir sürece giriyoruz.

7 Ağustos Cuma sabah saatlerinden itibaren olgun, aklı başında, tecrübeli kişilerle bir araya gelmek ve bundan istifade etmek için çok güzel bir zaman dilimine giriyoruz. Ağırbaşlı davranarak, sorumluluklarımızı alarak giriştiğimiz işlerde güzel gelişmeler kaydedebiliriz ve otorite figürleriyle bir araya gelmek, talep ve başvuruda bulunmak için de bugünü kullanabiliriz.

8 Ağustos Cumartesi günü ilişkiler açısından verimli gözüküyor. Önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek için bugünü kullanabiliriz. Kendimizi daha güçlü, etkili bir şekilde ifade edebiliriz. Fikirlerimizi özgün ve kendimize güvenli bir şekilde ortaya koymamız sayesinde başarılı sonuçlar elde edebiliriz.

9 Ağustos Pazar gününün sabah saatlerinde agresif bir enerji akışı var. Yanılgılara, yanlış kararlara açık olabiliriz, farkında olalım. Kişisel bakımla ilgili konular açısından da günün ikinci yarısı çok uygun gözükmüyor. İletişim gezegeni Merkür bu akşam saat 19:28’de Aslan burcuna geçiyor ve kendimizi daha direkt, açık ve net ifade etme konusunda daha iyi bir atmosfer yakalamaya başlıyoruz.