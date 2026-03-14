Bunlarda vicdan var mı?

Vicdanınız batsın sizin!

ABD Başkanı Trump ve yardakçılarından bahsediyorum...

Haberi okurken tüylerim diken diken oldu.

İnsan öldürmekten, katliam yapmaktan zevk alıyor bunlar...

“Vahşet” lâfının bile yetersiz kaldığı, uluslararası skandalı bizzat Trump açıkladı...

104 İranlı genç denizciyi eğlence için öldürmüşler!

Eğlenceniz yerin dibine batsın! Nasıl bir eğlence bu?

★★★

Hindistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası deniz tatbikatına katılan İran donanmasına ait İris Dena fırkateyni, 4 Mart günü dönüş yolundayken bir Amerikan denizaltısı tarafından torpidoyla vurularak batırılmıştı...

Gemi silahsızdı ve parçalanarak batan fırkateyndeki 136 denizciden 104’ü hayatını kaybetmişti... Bunların çoğu askeri okul öğrencisiydi...

Mürettebattan sadece 32 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Olayı öğrenince “Bir kasıt yoktur, yanlışlıkla vurulmuştur. Savaşlarda böyle kazalar olabiliyor” diye düşünmüştük ama gerçek tam bir canavarlıkmış meğerse...

Bu rezaleti bizzat Trump açıkladı... Hem de hiç utanıp sıkılmadan ve vicdanında en ufak bir sızı duymadan...

★★★

Trump “Bizimkilere ‘Neden onları öldürdük? Neden yakalayıp da donanmamızda kullanmadık?” diye sordum. Generallerimden biri ‘Efendim, bu daha eğlenceli!” diye cevap verdi” diye olayı anlattı.

Şu ifadeye bakar mısınız?

104 genç insanı öldürmek “Eğlenceli” imiş!

“Hay sizin eğlencenize!” diye küfrü basmak istedim ama buna terbiyem izin vermedi.

İşte ABD kafası, ABD vicdanı bu!

★★★

Vicdanı zayıf olan yaratıklar iyiliğe, insanlığa gözlerini kapatır, öldürmekten zevk alarak en korkunç cinayetleri işlerler!

Trump’ın ve Amerikalı generallerin yarattığı vahşet uluslararası savaş suçudur.

Aynı ABD, kısa bir süre önce de ortağı İsrail’le birlikte, başka bir savaş suçu daha işlemişti...

İran’da, çocuk yaştaki kız öğrencilerin bulunduğu bir okul füze saldırısıyla yerle bir edilmiş, 165 kişi parçalanarak ölmüş, 95 kişi ağır yaralanmıştı...

Ölenlerin tamamı 7 ile 12 yaş arasındaki kız çocuklarıydı.

ABD, uluslararası savaş suçu olan bu katliamların hesabını verecek mi? Vermeyecek tabii ki... Dünyada bunu yapabilecek bir güç ne yazık ki, YOK...

“Birleşmiş Milletler” mi dediniz? Onu bir kalem geçin... Birleşmiş Milletler, Amerika’nın bir oyuncağı gibi... Ona ne yapabilir ki?

Trump ve suç ortakları ancak Allah’ın huzurunda hesap verecek!

Büyük hayal kırıklığı!

Gülmeyi unutan bir toplum olduk!

Nedenini herkes biliyor... Hayat pahalı, mutfakta yangın var, geçim zor!

Hele emekliler... En basit yiyecekleri bile almak isterken, önce hazin hazin cebine bakıyor, kalan paralarını sayıp hesap yapıyor.

Asgari ücretlilerin hali de emeklilerden pek farklı değil... Onlar da aynı çilenin, aynı sıkıntı girdabının içinde...

Pek çok aile için geçim zordan da zor!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içinde yaptığı bir konuşmanın ardından “Emeklilerimize müjde vermek istiyorum” deyince onu ekranlardan dinleyen tüm emeklilerin kalbi hopladı...

“Bayram ikramiyelerimize biraz zam alacağız galiba” diye düşünüp umutlandılar.

Fakat, Erdoğan sadece “Bayram ikramiyelerini bu ay vereceğiz. Emekli bayram ikramiyelerini 14 Mart’tan itibaren ödemeye başlıyoruz” dedi.

Hiçbir emekli bunu bir müjde olarak kabul etmedi. Çünkü onlar ikramiyede bir artış bekliyorlardı. Oysa 4 bin lira olan bayram ikramiyesi aynı miktarda kalmıştı.

Bir gazeteci emekliklerin beklentisini hatırlatınca Cumhurbaşkanı Erdoğan “Gerekeni söyledik, hayırlı olsun” cevabını verdi.

Ramazan Bayramı’nın bir adı da Şeker Bayramı ama... Yalnız emekliler için değil, asgari ücretliler ve tüm dar gelirliler için bu mübarek bayram pek tatlı geçmeyecek!

GÜNÜN SÖZÜ

Trump’ın yüreğinde dünyayı yakacak bir cehennem var!