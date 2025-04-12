Maç başladığında puan durumuna bakıyorum, Galatasaray lider, Fenerbahçe ikinci, Samsunspor da üçüncü. Birinci ile üçüncü arasında 20 puan fark var. İşte ligimizin kalitesi.

Galatasaray’ın rakibi Fenerbahçe ama Fenerbahçe rakibine kendi sahasında iki defa yeniliyor (Biri kupa, biri lig), rakip sahada da berabere kalıyor. Yani sarı-lacivertliler şampiyonluk için yarıştığı rakibine ve üst sıralardaki takımlara bol keseden veriyorlar sonra da diyorlar ki, ‘Samsun iyi takım oynar puan alır, Göztepe iyi takım oynar puan alır.’

Ey Fenerbahçeliler, şunu iyi bilin Türkiye’de atasözleri güzeldir. Size birini hatırlatayım: El, elin eşeğini ıslık çalarak ararmış. Samsunspor da dün ıslık çala çala oynadı. 90 dakika bitse de gitsek diyorlardı neredeyse. Yahu bir takım hiç mi hücum etmeyi düşünmez hiç mi gol atmayı, mücadele etmeyi düşünmez! Olacak şey değil ya. Galatasaray istediği gibi oynadı, maçın ritmini istediği gibi ayarladı ve Samsunspor’u yendi. Bakmayın maçın 2-0 olduğuna. 4-5 fark lazım olsa onu da yapardı. Ya Samsunsporlu futbolcular çok gerildiler ya da bazı şeyleri düşünmek dahi istemiyorum. Düşünün 90 dakikada Muslera’nın yere yattığını görmedim, bir kurtarış yaptığını görmedim. Muslera bazen 35-40 metreye çıkıp Sanchez’in arkasından oyun kurmaya çalıştı.

Bir sporsever olarak iyi mücadele, çatır çutur pozisyonların olacağı bir maç bekliyordum, bir orta oyunu seyrettim. Seyrettirenlerin de canı sağ olsun. Bu kadar insanın stadyumu doldurmasına da günah derim, yazık derim. Böyle bir maçta da hakem zorlanmadı.

Maçın içinden bazı şeyler yazmak geliyor içimden. Şu çok güzeldi bu çok iyiydi diye ama maalesef böyle şeyleri bulamıyorum. Kusura bakmayın bir orta oyunu oynandı, Galatasaray galip geldi. Maçın özeti bu.